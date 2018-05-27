На совещании руководителей клубов определено время и место проведения Кубка Казахстана

По итогам совещания были приняты следующие решения:

1. Кубок Казахстана пройдёт в Караганде и Астане с 18 по 25 августа. Матчи плей-офф пройдут в Караганде 25 августа.

Группа «А» (Караганда): «Арлан», «Темиртау», «Кулагер», «Горняк», «Алтай-Торпедо». Группа «В» (Астана): «Номад», «Бейбарыс», «Алматы», «Иртыш», «Астана».

2. Подведены итоги чемпионата Казахстана сезона 2017−2018 годов. Напомним, чемпионом Казахстана стал кокшетауский «Арлан», серебряным призёром — «Номад», а «бронза» досталась «Темиртау» и «Бейбарыс».

Общим голосованием было решено, что в следующем сезоне так же две команды станут обладателями бронзовых медалей. Чемпионат будет проводится в три этапа (регулярный чемпионат и плей-офф).

3. Одним из основных вопросов было внесение изменений в регламент. Учитывались корректировки КФХ и предложения каждого клуба:

— Единогласно решено, что в плей-офф по окончании основного времени будет сыгран один овертайм, а затем будут проведены послематчевые броски.— Количество послематчевых бросков увеличится с 3 до 5.

— В основной заявке команды на сезон должно быть не менее 16 казахстанских хоккеистов.

— В заявке команды на игру должно быть не менее 13 казахстанцев, из них не менее 4 молодых игроков (1997 г. р. и младше), которые должны отыграть не менее 4 минут основного времени матча. Это решение поддержали руководители клубов «Арлан», «Кулагер», «Иртыш», «Бейбарыс», «Торпедо», «Алматы» и «Горняк».— Казахстанские вратари должны отыграть 50 процентов матчей регулярного чемпионата и не менее 60 минут основного времени матчей в плей-офф.

— Внедрён статус ограниченного свободного агента с закреплёнными правами за клубом.

— Обсуждён вопрос создания фонда развития и поддержки при КФХ.

4. По работе пресс-служб был проведён анализ работы каждого клуба. Основными проблемами являются:

— Отсутствие качественной видео-трансляции матча и информационного табло (счёт матча, период и время).

— Недостаточное количество контента (текстовые интервью, видео-интервью и обзоры матчей).