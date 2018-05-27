На совещании руководителей клубов определено время и место проведения Кубка Казахстана
Сегодня в Астане состоялось совещание руководителей хоккейных клубов. В нём участвовали руководство КФХ и представители казахстанских команд.
Сегодня в Астане состоялось совещание руководителей хоккейных клубов. В нём участвовали руководство КФХ и представители казахстанских команд.
По итогам совещания были приняты следующие решения:
1. Кубок Казахстана пройдёт в Караганде и Астане с 18 по 25 августа. Матчи
Группа «А» (Караганда): «Арлан», «Темиртау», «Кулагер», «Горняк», «Алтай-Торпедо». Группа «В» (Астана): «Номад», «Бейбарыс», «Алматы», «Иртыш», «Астана».
2. Подведены итоги чемпионата Казахстана сезона 2017−2018 годов. Напомним, чемпионом Казахстана стал кокшетауский «Арлан», серебряным призёром — «Номад», а «бронза» досталась «Темиртау» и «Бейбарыс».
Общим голосованием было решено, что в следующем сезоне так же две команды станут обладателями бронзовых медалей. Чемпионат будет проводится в три этапа (регулярный чемпионат и плей-офф).
3. Одним из основных вопросов было внесение изменений в регламент. Учитывались корректировки КФХ и предложения каждого клуба:
— Единогласно решено, что в
— В основной заявке команды на сезон должно быть не менее 16 казахстанских хоккеистов.
— В заявке команды на игру должно быть не менее 13 казахстанцев, из них не менее 4 молодых игроков (1997 г. р. и младше), которые должны отыграть не менее 4 минут основного времени матча. Это решение поддержали руководители клубов «Арлан», «Кулагер», «Иртыш», «Бейбарыс», «Торпедо», «Алматы» и «Горняк».— Казахстанские вратари должны отыграть 50 процентов матчей регулярного чемпионата и не менее 60 минут основного времени матчей в
— Внедрён статус ограниченного свободного агента с закреплёнными правами за клубом.
— Обсуждён вопрос создания фонда развития и поддержки при КФХ.
4. По работе
— Отсутствие качественной
— Недостаточное количество контента (текстовые интервью,
— Отсутствие взаимосвязи чемпионата Казахстана среди мужских команд с детским и женским чемпионатами. Федерация обязала клубы устранить существующие проблемы в следующем сезоне.