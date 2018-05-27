Португалец выиграл соревнование в пятый раз и стал лучшим бомбардиром.
Участник чемпионата мира продлил контракт с «Сарыаркой»
Защитник Эдгарс Сиксна продлил контракт с «Сарыаркой», сообщает официальный сайт карагандинского клуба.
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Защитник Эдгарс Сиксна продлил контракт с «Сарыаркой», сообщает официальный сайт карагандинского клуба.
В минувшем сезоне 25-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 42 матча и набрал 17 (2+15) очков, в 7 играх