Участник чемпионата мира продлил контракт с «Сарыаркой»

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист сыграл в регулярном чемпионате ВХЛ 42 матча и набрал 17 (2+15) очков, в 7 играх плей-офф записал в актив 4 (2+2) очка. Также он выступал за сборную Латвии на чемпионате мира в Дании.