Путин, Ди Каприо и Джим Кэрри могут сыграть в хоккей на Северном полюсе. Все придумал Фетисов

Источник: Спорт-Экспресс

КОГДА ВОЗНИКЛА ИДЕЯ?

Сегодня большинство российских СМИ распространили слова знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова о проведении матча на Северном полюсе. Однако подобная идея появилась не сейчас.

— Матч Мира призван доказать, что спорт находится вне политики и должен служить мостом, объединяющим всех спортсменов и болельщиков мира, — говорилось в официальном пресс-релизе, выпущенном в ноябре 2017 года. — Данное мероприятие также призвано обратить внимание мировой общественности и средств массовой информации на проблему изменения климата и таяния льдов в Арктике.

Как рассказывал сам Фетисов, в поддержке матча участвует даже Папа Римский, а сама идея возникла еще десять лет назад:

— Спорт и экология смогут объединить людей. — отметил Фетисов в интервью «Р-Спорту». Очень важный момент, что на протяжении года мы сможем обсуждать проблемы экологии с политиками, спортсменами, звездами кино, в том числе Голливуда.

ГДЕ И КОГДА СОСТОИТСЯ МАТЧ?

Игра пройдет недалеко от Северного полюса на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества «Барнео». Она намечена на весну 2019 года. В организации матча Фетисову будет помогать Артур Чилингаров, исследователь Арктики и Антарктики, президент Государственной полярной академии.

КТО БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

Если ранее никакой конкретики по матчу не было, то теперь Фетисов рассказал о некоторых потенциальных участниках игры.

Судя по всему, приглашения получат звезды российского и советского хоккея, а также звезды Голливуда.

— Мы встречались и, например, Джим Керри с интересом воспринял это предложение. ДиКаприо сказал, что не умеет кататься на коньках, но как я знаю, он уже занимается этим вопросом и думаю, к матчу будет готов. — сказал Фетисов «Р-Спорту».

Возможно и участие Президента России Владимира Путина: