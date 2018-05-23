Путин, Ди Каприо и Джим Кэрри могут сыграть в хоккей на Северном полюсе. Все придумал Фетисов
Неожиданная идея легенды.
Неожиданная идея легенды.
КОГДА ВОЗНИКЛА ИДЕЯ?
Сегодня большинство российских СМИ распространили слова знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова о проведении матча на Северном полюсе. Однако подобная идея появилась не сейчас.
— Матч Мира призван доказать, что спорт находится вне политики и должен служить мостом, объединяющим всех спортсменов и болельщиков мира, — говорилось в официальном
Как рассказывал сам Фетисов, в поддержке матча участвует даже Папа Римский, а сама идея возникла еще десять лет назад:
— Спорт и экология смогут объединить людей. — отметил Фетисов в интервью «Р-Спорту». Очень важный момент, что на протяжении года мы сможем обсуждать проблемы экологии с политиками, спортсменами, звездами кино, в том числе Голливуда.
ГДЕ И КОГДА СОСТОИТСЯ МАТЧ?
Игра пройдет недалеко от Северного полюса на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества «Барнео». Она намечена на весну 2019 года. В организации матча Фетисову будет помогать Артур Чилингаров, исследователь Арктики и Антарктики, президент Государственной полярной академии.
КТО БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ?
Если ранее никакой конкретики по матчу не было, то теперь Фетисов рассказал о некоторых потенциальных участниках игры.
Судя по всему, приглашения получат звезды российского и советского хоккея, а также звезды Голливуда.
— Мы встречались и, например, Джим Керри с интересом воспринял это предложение. ДиКаприо сказал, что не умеет кататься на коньках, но как я знаю, он уже занимается этим вопросом и думаю, к матчу будет готов. — сказал Фетисов «Р-Спорту».
Возможно и участие Президента России Владимира Путина:
— Нашего президента сложности остановить не смогут. Мы, конечно, рассчитываем, что он сможет принять участие в матче, — отметил Фетисов.