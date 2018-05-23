Фетисов: Джим Керри и Ди Каприо могут сыграть в матче на Северном полюсе
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Вероника Столбунова. Известные голливудские актеры Джим Керри и Леонардо Ди Каприо могут принять участие в товарищеском хоккейном матче на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества «Барнео», сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.