Фетисов: Джим Керри и Ди Каприо могут сыграть в матче на Северном полюсе

«Изначально я так хотел отметить свое 50-летие 10 лет назад. Все наши великие хоккеисты, которых знает весь мир согласятся на участие — я уверен. Мы понимаем, что тут надо максимально охватить известных людей. Мы встречались и, например, (Джим) Керри с интересом воспринял это предложение. Ди Каприо сказал, что не умеет кататься на коньках, но как я знаю, он уже занимается этим вопросом и думаю, что к матчу он будет готов», — сказал Фетисов журналистам.