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28 апреля, источник: ТАСС

Олимпийская сборная России по хоккею стала победителем Кубка «Алроса»

ТАСС, 28 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты олимпийской сборной России со счетом 4:3 в овертайме одержали победу над командой Австрии в третьем матче Кубка «Алроса». Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виталий Кравцов (15-я минута), Артем Гареев (18), Игорь Исаев (20) и Михаил Мальцев (63), у проигравших отличились Брайан Леблер (32), Мануэл Ганаль (41) и Александр Чижан (56).

Сборная России в турнирной таблице заняла первое место, набрав семь очков. Вторыми по дополнительным показателям стали австрийцы (7 очков), третьими — белорусы (4 очка), четвертыми — норвежцы (0 очков).

Кубок «Алроса» — турнир, в котором проходит проверку ближайший резерв главной сборной России перед чемпионатом мира. Олимпийская сборная России победила и в прошлом году, обыграв команды Норвегии и Словении.

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