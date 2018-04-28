Казахстанский тренер возглавил российский клуб

В прошедшем сезоне Крамаренко работал главным тренером «Сарыарки», с которой не смог преодолеть барьер первого раунда плей-офф Кубка Петрова. До этого он возглавлял фарм-клуб «Темиртау», с которым стал серебряным призерм чемпионата Казахстана, и работал ассистентом в «Кулагере» и «Арыстане».

Вместе с Крамаренко в «Молоте-Прикамье» будет работать его ассистент по «Сарыарке» Дмитрий Кокорев, который как хоккеист провел три сезона за пермский клуб. Также в его карьере были выступления за молодежную сборную России, московские «Динамо» и ЦСКА, «Витязь», «Сибирь», «Сарыарку» и «Арыстан».

38-летний Крамаренко — воспитанник карагандинского хоккея. Карьеру он начинал в молодежной команде «Лады», а с 2001 по 2009 год играл за алматинский «Енбек», карагандинскую «Юность», «Казахмыс», «Иртыш», «Барыс», «Сарыарку» и подмосковный «Капитан». В «Барысе» он выступал в последнем сезоне клуба перед вступлением в КХЛ.

В 2010 году в 31-летнем возрасте Крамаренко самостоятельно возглавлял «Сарыарку»: тогда он одержал восемь побед в восьми стартовых матчах чемпионата Казахстана, но покинул клуб.