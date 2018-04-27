Петербургское «Динамо» впервые в своей истории стало победителем Высшей хоккейной лиги
ТАСС, 27 апреля.
ТАСС, 27 апреля.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Шестаков (23-я минута) и Дмитрий Молодцов (56), у проигравших отличился Максим Мальцев (24).
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Динамо». Петербургский клуб впервые в своей истории стал победителем ВХЛ, в сезоне-2016/17 завоевала бронзовые медали.
В регулярном чемпионате победу одержали хоккеисты «Динамо», клуб «СКА-Нева» занял второе место. На пути к финалу «Динамо» на стадии 1/8 финала победило пермский «Молот-Прикамье» (4−1 в серии), в четвертьфинале — новокузнецкий «Металлург» (4−1), а в полуфинале — курганский клуб «Зауралье» (4−0). Команда «СКА-Нева» в 1/8 финала
В прошлом сезоне победителем ВХЛ стало «Динамо» из Балашихи.