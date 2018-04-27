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02:01 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси (U-25) по хоккею проиграла Австрии на «Кубке Алроса» в Санкт-Петербурге

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси (U-25) по хоккею проиграла Австрии со счетом 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) на «Кубке Алроса» в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ближайший резерв национальной сборной под руководством Юрия Файкова показал неплохую игру, но стартовые двадцать минут остались за оппонентами. Под занавес первого периода счет открыл Патрик Спаннринг, сразу после перерыва Фабио Хофер удвоил преимущество австрийцев. Белорусам удалось сравнять счет после точных бросков Владимира Джига (32-я мин.) и Александра Когалева (44-я) — 2:2. Однако спустя всего 28 секунд австрийцы после разыгранной комбинации усилиями Доминика Зверге вышли вперед — 3:2.

В Санкт-Петербурге сборная Беларуси встретится также с Россией (27 апреля) и Норвегией (28 апреля).

Основной состав национальной сборной Беларуси под руководством Дэйва Льюиса продолжает готовиться к чемпионату мира в Дании. 27 апреля в Жлобине команда сыграет с Норвегией, а второй матч 28 апреля между этими командами примет Бобруйск. По словам главного тренера белорусов, после этих встреч к сборной присоединятся защитник Степан Фальковский и нападающий московского ЦСКА Джефф Платт.

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