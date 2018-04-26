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08:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Хоккейный матч в России шёл 7 часов! И это финал

Петербургские клубы «СКА-Нева» и «Динамо» провели на льду 163 минуты и 36 секунд.

Матч финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между петербургскими клубами «СКА-Нева» и «Динамо» стал самым продолжительным в истории лиги.

В серии до четырех побед впереди динамовцы — 3−1. В отчётной встрече «СКА-Нева» лидировал в счёте большую часть игры, но на 59-й минуте динамовцам удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Игра началась в 19:30 мск и закончилась в шестом овертайме в 2:30 мск. Точку в матче на 164-й минуте поставил нападающий команды «СКА-Нева» Святослав Гребенщиков.

Статистика матча: Броски: 167−154; Броски в створ: 84−68; Вбрасывания: 82−68; Штраф: 38−8.

Самые продолжительные хоккейные матчи в истории

1. «Сторхамар» — «Спарта» — 217 минут и 14 секунд
2. 24 марта 1936 года. «Детройт» — «Монреаль Марунз» — 176 минут и 30 секунд
3. 7 марта 2015 года. «Гомель — «Юность» — 165 минут и 11 секунд
4. 2 апреля 1933 года. «Торонто» — «Бостон» — 164 минуты и 46 секунд
5. 25 апреля 2018 года. «Динамо» Спб — «СКА-Нева» — 163 минуты и 36 секунд
6. 4 мая 2000 года. «Питтсбург» — «Филадельфия» — 152 минуты и 1 секунда.

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Предыдущий рекорд по продолжительности матча в ВХЛ установили ТХК (Тверь) и «Динамо» из Балашихи 13 марта 2016 года. Вторая игра четвертьфинальной серии между командами продолжалась 120 минут 23 секунды и завершилась победой команды из Твери со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Никита Бондарев. Вратарь «Динамо» Александр Заливин в том матче отразил 73 броска, а его оппонент Игорь Сапрыкин — 49.

Рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по продолжительности матча принадлежит ЦСКА и «Йокериту». В плей-офф сезона-2017/18 они провели на льду 142 минуты 9 секунд.

Самый же продолжительный матч в истории хоккея случился в рамках плей-офф чемпионата Норвегии, когда в пятом матче серии на лёд вышли «Сторхамар» и «Спарта» из города Сарпсборга. Упорство и накал борьбы соответствовали лучшим образцам северного характера, в результате чего был установлен новый исторический рекорд — 8 овертаймов и почти 217 минут и 14 секунд игрового времени.

Итоговую победу со счётом 2:1 одержал «Сторхамар», а автором спасительной шайбы стал нападающий Йоаким Йенсен, которому благодарны остались и зрители, и судьи, и, вероятно, даже соперники.

Хоккеисты из Хамара перебросали «Спарту» с астрономическим счётом 96−93, а вокруг исторической игры сразу же образовалась череда любопытных деталей. Так, в середине этого хоккейного марафона руководство и тренерский штаб «Сторхамара» заказали для своих хоккеистов пиццу и макароны с доставкой из ближайшего ресторана, но затем хозяевам пришлось скупить и остатки еды в стадионных буфетах. Так как матч, начавшийся в 18 часов по местному времени, завершился в половине третьего ночи, местное отделение полиции зафиксировало несколько заявлений от жителей: некоторых стойких болельщиков родные просто потеряли, решив, что они пропали без вести. После оперативного расследования полицейские всех успокоили, а заодно восхитились стойкостью тех зрителей, которые досидели до конца матча.

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