Хоккейный матч в России шёл 7 часов! И это финал

Матч финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) между петербургскими клубами «СКА-Нева» и «Динамо» стал самым продолжительным в истории лиги.

В серии до четырех побед впереди динамовцы — 3−1. В отчётной встрече «СКА-Нева» лидировал в счёте большую часть игры, но на 59-й минуте динамовцам удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм. Игра началась в 19:30 мск и закончилась в шестом овертайме в 2:30 мск. Точку в матче на 164-й минуте поставил нападающий команды «СКА-Нева» Святослав Гребенщиков.

Статистика матча: Броски: 167−154; Броски в створ: 84−68; Вбрасывания: 82−68; Штраф: 38−8.

Самые продолжительные хоккейные матчи в истории

1. «Сторхамар» — «Спарта» — 217 минут и 14 секунд

2. 24 марта 1936 года. «Детройт» — «Монреаль Марунз» — 176 минут и 30 секунд

3. 7 марта 2015 года. «Гомель — «Юность» — 165 минут и 11 секунд

4. 2 апреля 1933 года. «Торонто» — «Бостон» — 164 минуты и 46 секунд

5. 25 апреля 2018 года. «Динамо» Спб — «СКА-Нева» — 163 минуты и 36 секунд

6. 4 мая 2000 года. «Питтсбург» — «Филадельфия» — 152 минуты и 1 секунда.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiAvs9kgNgs/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:45.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiAvs9kgNgs/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">2:19 ночи, скоро начинается 6-й овертайм финала ВХЛ 3-3 пока счет</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/volkovnb/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Borisovi4</a> (@volkovnb) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-25T23:20:29+00:00">25 Апр 2018 в 4:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiAhZ4ABEHq/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiAhZ4ABEHq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#вытерпелиневсе)))))</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wasya78/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Сергей</a> (@wasya78) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-25T21:15:32+00:00">25 Апр 2018 в 2:15 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Предыдущий рекорд по продолжительности матча в ВХЛ установили ТХК (Тверь) и «Динамо» из Балашихи 13 марта 2016 года. Вторая игра четвертьфинальной серии между командами продолжалась 120 минут 23 секунды и завершилась победой команды из Твери со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Никита Бондарев. Вратарь «Динамо» Александр Заливин в том матче отразил 73 броска, а его оппонент Игорь Сапрыкин — 49.

Рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по продолжительности матча принадлежит ЦСКА и «Йокериту». В плей-офф сезона-2017/18 они провели на льду 142 минуты 9 секунд.

Самый же продолжительный матч в истории хоккея случился в рамках плей-офф чемпионата Норвегии, когда в пятом матче серии на лёд вышли «Сторхамар» и «Спарта» из города Сарпсборга. Упорство и накал борьбы соответствовали лучшим образцам северного характера, в результате чего был установлен новый исторический рекорд — 8 овертаймов и почти 217 минут и 14 секунд игрового времени.

Итоговую победу со счётом 2:1 одержал «Сторхамар», а автором спасительной шайбы стал нападающий Йоаким Йенсен, которому благодарны остались и зрители, и судьи, и, вероятно, даже соперники.