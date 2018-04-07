Хоккеисты олимпийской сборной России в овертайме уступили немцам в матче Евровызова

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Василевский (4-я минута), Александр Дергачев (21) и Николай Демидов (39). У немцев отличились Марк Михаэлс (8), Симон Сеземски (46), Максимилиан Каммерер (51) и Бернхард Эбнер (64).

В первом матче, который прошел в пятницу, россияне победили со счетом 4:1.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными — России, Швеции, Финляндии и Чехии.