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20:08 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты олимпийской сборной России в овертайме уступили немцам в матче Евровызова

СОЧИ, 7 апреля. /ТАСС/. Олимпийская сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Германии со счетом 3:4 в матче Евровызова. Встреча прошла в ледовом дворце «Большой» в Сочи.

В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Алексей Василевский (4-я минута), Александр Дергачев (21) и Николай Демидов (39). У немцев отличились Марк Михаэлс (8), Симон Сеземски (46), Максимилиан Каммерер (51) и Бернхард Эбнер (64).

В первом матче, который прошел в пятницу, россияне победили со счетом 4:1.

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. В рамках подготовки к чемпионату мира команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF), проводят серию сдвоенных матчей с сильнейшими европейскими сборными — России, Швеции, Финляндии и Чехии.

Следующие матчи Евровызова олимпийская команда России проведет 14—15 апреля — в Йёвике против сборной Норвегии.

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