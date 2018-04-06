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6 апреля, источник: Р-Спорт

Санкт-петербургские «СКА-Нева» и «Динамо» сыграют в финальной серии плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Два клуба из Санкт-Петербурга — «СКА-Нева» и «Динамо» — сыграют в финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Вторую путевку в финал завоевала «СКА-Нева», которая в пятом матче серии на своем льду обыграла альметьевский «Нефтяник» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу на 60-й минуте забросил Владислав Семин.

«СКА-Нева» победила в серии со счетом 4−1, «Динамо» со счетом 4−0 нанесло поражение курганскому «Зауралью».

В прошлом сезоне чемпионом ВХЛ стало балашихинское «Динамо».

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