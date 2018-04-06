Президент Ассоциации судей Италии Марчело Никки рассказал, что получил посылку с пулями.
Санкт-петербургские «СКА-Нева» и «Динамо» сыграют в финальной серии плей-офф ВХЛ
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Два клуба из
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Два клуба из
Вторую путевку в финал завоевала «СКА-Нева», которая в пятом матче серии на своем льду обыграла альметьевский «Нефтяник» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу на 60-й минуте забросил Владислав Семин.
«СКА-Нева» победила в серии со счетом 4−1, «Динамо» со счетом 4−0 нанесло поражение курганскому «Зауралью».
В прошлом сезоне чемпионом ВХЛ стало балашихинское «Динамо».