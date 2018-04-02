Петербургское «Динамо» выиграло у «Зауралья» 3-й матч серии полуфинала плей-офф ВХЛ

Встреча, прошедшая в Кургане, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу на 64-й минуте забросил Виталий Карамнов, а в основное время у «бело-голубых» отличились Александр Кулагин (44) и Даниил Жарков (49). У хозяев шайбы забросили Александр Черников (22) и Денис Цыганов (51).