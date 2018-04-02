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20:22 (мск), источник: Р-Спорт

Петербургское «Динамо» выиграло у «Зауралья» 3-й матч серии полуфинала плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Санкт-петербургское «Динамо» обыграло в овертайме «Зауралье» из Кургана в третьем матче серии полуфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и находится в одной победе от выхода в финал.

Встреча, прошедшая в Кургане, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу на 64-й минуте забросил Виталий Карамнов, а в основное время у «бело-голубых» отличились Александр Кулагин (44) и Даниил Жарков (49). У хозяев шайбы забросили Александр Черников (22) и Денис Цыганов (51).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу динамовцев, четвертый матч пройдет в Кургане во вторник.

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