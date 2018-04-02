Кевин Даллмэн присоединился к сборной Казахстана

Национальная команда в Астане проводит подготовку к чемпионату мира в группе «А» первого дивизиона, который состоится с 22 по 28 апреля в Будапеште. За две путевки в элиту помимо Казахстана поборются сборные Словении, Италии, Польши, Венгрии и Великобритании.