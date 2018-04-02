Двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 фигуристка Евгения Медведева стала ведущей ледового шоу на одном из федеральных каналов.
Кевин Даллмэн присоединился к сборной Казахстана
Команда проводит сборы в Астане.
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Команда проводит сборы в Астане.
Защитник «Барыса» Кевин Даллмэн присоединился к сборной Казахстана, передает «Шайба.kz».
Хоккеист уезжал домой в Канаду, чтобы залечить травму. Для поддержания физической формы, игрок занимался боксом.
Национальная команда в Астане проводит подготовку к чемпионату мира в группе «А» первого дивизиона, который состоится с 22 по 28 апреля в Будапеште. За две путевки в элиту помимо Казахстана поборются сборные Словении, Италии, Польши, Венгрии и Великобритании.