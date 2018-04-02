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01:47 (мск), источник: Vesti.kz

Кевин Даллмэн присоединился к сборной Казахстана

Команда проводит сборы в Астане.

Защитник «Барыса» Кевин Даллмэн присоединился к сборной Казахстана, передает «Шайба.kz».

Хоккеист уезжал домой в Канаду, чтобы залечить травму. Для поддержания физической формы, игрок занимался боксом.

Национальная команда в Астане проводит подготовку к чемпионату мира в группе «А» первого дивизиона, который состоится с 22 по 28 апреля в Будапеште. За две путевки в элиту помимо Казахстана поборются сборные Словении, Италии, Польши, Венгрии и Великобритании.

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