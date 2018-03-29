«Неман» одержал победу в первом матче финальной серии над «Юностью»

Хозяева площадки на 12-й минуте встречи сумели разыграть большинство. Автором заброшенной шайбы стал Гжегож Пасьют. Однако развить успех в первом периоде гродненцам не удалось. Спустя две минуты форвард «Юности» Александр Когалев завершил усилия партнеров точным броском — 1:1. После отдыха минчане старались активнее действовать в нападении, но на 36-й минуте они невнимательно сыграли в своей зоне, позволил Егору Степанову бросить со средней дистанции. Под занавес матча болельщики стали свидетелями нескольких потасовок, в том числе вратарей — Дмитрия Мильчакова и Виталия Труса. Гости на 60-й минуте поменяли голкипера на шестого полевого игрока, но сравнять счет в первом поединке решающей стадии чемпионата «Юности» не удалось.