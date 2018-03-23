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21:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны полуфинальные пары плей-офф ВХЛ

Определились пары полуфиналов плей-офф Высшей хоккейной лиги.

«Динамо» СПб (1) — «Зауралье» (5)
«СКА-Нева» (2) — «Нефтяник» (3).

Матчи состоятся 29 и 30 марта, 2 и 3 апреля и, при необходимости, 6, 9 и 12 апреля. Серии проводятся до четырёх побед. Серия матчей за третье место не проводится. Бронзовые награды получит один из неудачников полуфиналов чемпионата, занявший по итогам первого этапа более высокое место.

Победу в регулярном чемпионате ВХЛ одержало «Динамо» СПб.

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