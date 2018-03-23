Стали известны полуфинальные пары плей-офф ВХЛ

Матчи состоятся 29 и 30 марта, 2 и 3 апреля и, при необходимости, 6, 9 и 12 апреля. Серии проводятся до четырёх побед. Серия матчей за третье место не проводится. Бронзовые награды получит один из неудачников полуфиналов чемпионата, занявший по итогам первого этапа более высокое место.