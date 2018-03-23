Сборная белорусской хоккейной Экстралиги дважды обыграла олимпийскую команду Китая

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В первом поединке подопечные Владимира Меленчука и Александра Рядинского, которые руководили белорусской командой, одержали победу со счетом 5:2. Точными бросками отметились Всеволод Кашкар, Владимир Джиг, Артем Аносов, Роман Шуба, Иван Коташенко. Отметим, что при счете 3:2 белорусы следующие две шайбы забросили в пустые ворота.

Повторная игра прошла также при преимуществе белорусских хоккеистов. В активе Ивана Коташенко гол и два результативных паса. Авторами шайб в ворота команды Китая стали представители жлобинского «Металлурга» Антон Киречко и Роман Аникин. Итоговый счет — 3:1.