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15:09 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная белорусской хоккейной Экстралиги дважды обыграла олимпийскую команду Китая

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная белорусской хоккейной Экстралиги дважды обыграла олимпийскую команду Китая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом поединке подопечные Владимира Меленчука и Александра Рядинского, которые руководили белорусской командой, одержали победу со счетом 5:2. Точными бросками отметились Всеволод Кашкар, Владимир Джиг, Артем Аносов, Роман Шуба, Иван Коташенко. Отметим, что при счете 3:2 белорусы следующие две шайбы забросили в пустые ворота.

Повторная игра прошла также при преимуществе белорусских хоккеистов. В активе Ивана Коташенко гол и два результативных паса. Авторами шайб в ворота команды Китая стали представители жлобинского «Металлурга» Антон Киречко и Роман Аникин. Итоговый счет — 3:1.

Сборная Китайской Народной Республики была представлена в прошедших играх хоккеистами из КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Завершившиеся матчи прошли в ходе реализации договоренностей по популяризации хоккея на льду между Беларусью и Китаем. В феврале 2022 года столица Поднебесной — Пекин примет XXIV зимние Олимпийские игры.

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