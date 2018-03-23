Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грудинин обратился к Путину с личной просьбой
Британца убило кресло в кинотеатре
Российские ученые создали приложение для борьбы с аллергией
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Ольга Бузова сменила прическу
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
22.03
СКА3
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
22.03
ЦСКА1
Йокерит2
Все события
Почему Загитова не упала, но проиграла
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
МЮ расторг контракт со Златаном Ибрагимовичем. Почему?
Сборная России сыграет с бразильцами в товарищеском матче
Ольга Бузова сменила прическу
Новый бьюти-тренд: «королевский» макияж
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
11Лучшие русские бомбардиры НХЛ. Кто и когда обойдет Федорова?
11«Спартак» — «Аякс»: 20 лет легендарному матчу
00:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Итоги дня в МХЛ: вторая победа «СКА-1946» над «Спартаком»

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого прошло четыре матча плей-офф.

«Мамонты Югры» на домашней арене потерпели поражение от нижнекамского «Реактора», встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии — 0−2.

В Екатеринбурге местный «Авто» проиграл «Белым Медведям» — 2:4. Общий счёт в серии стал 0−2.

«Локо» на родном льду оказался сильнее петербургского «Динамо», выиграв — 3:1. Счёт в серии стал 1−1.

«СКА-1946» дома победил московский «Спартак» со счётом 4:2. Счёт в серии — 2−0.

 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
"Впечатление, что он всегда пьян". Что в Голландии пишут про Слуцкого
СКА все доказал и сэкономил силы на ЦСКА
Фуркад — молодец. Наши болельщики простили француза
МЮ расторг контракт со Златаном Ибрагимовичем. Почему?
Сборная России сыграет с бразильцами в товарищеском матче
Тарасова больше не плачет. У России — серебро в парном катании
Матч ЦСКА — «Йокерит» стал самым продолжительным в истории КХЛ
Бывший главный тренер «Амкара»: Денег у клуба нет
Спорт-Экспресс
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Норвегии построят самый экобезопасный город в мире
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь