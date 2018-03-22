Лучшие молодые футболисты из числа тех, кто еще не стал звездой, по мнению итальянских журналистов.
«Номад» на 130-й минуте вырвал победу у «Бейбарыса» в матче полуфинала плей-офф чемпионата РК
В третьем матче серии в рамках полуфинала
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В третьем матче серии в рамках полуфинала
«Бейбарыс — «Номад» 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Счет в серии: 1:2
Шайбы:1:0 — 14:10 Смирнов (Жаренов). В равенстве.
1:1 — 24:57 Преснов (Верещагин, Никулин). В равенстве.
1:2 — 129:16 Верещагин. В равенстве.
Вратари: Волошин — Мальгин.