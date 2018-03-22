Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Как собственный дом убивает вас
Гинеколог: «Здоровым парам дается год на то, чтобы забеременеть»
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
СКА2
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА1
Йокерит1
Хоккей. НХЛ
23.03
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
23.03
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23.03
Каролина Харрикейнз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
23.03
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
23.03
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23.03
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
23.03
Нэшвилл Предаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
23.03
Чикаго Блэкхокс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
23.03
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
23.03
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Все события
Песков рассказал о реакции Путина на список Собчак с 16 фамилиями
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Ибрагимович решил сбежать из МЮ ради жизни в США
Коляда не упал. Его второе место на ЧМ — не сенсация
Вера Брежнева снялась в фотосессии в платье с глубоким декольте
Виктория Лопырева в красной мини-юбке прогулялась по Риму
Британца убило кресло в кинотеатре
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
20Довбня творит чудеса, Фернанду забивает гол-шедевр
15«Локомотив» — 1, Торрес — 2, «Атлетико» — 5
20:40 (мск), источник: Sports.kz

«Номад» на 130-й минуте вырвал победу у «Бейбарыса» в матче полуфинала плей-офф чемпионата РК

В третьем матче серии в рамках полуфинала плей-офф чемпионата Казахстана астанинский «Номад» в овертайме обыграл атырауский «Бейбарыс».

«Бейбарыс — «Номад» 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Читайте также
«Номад» проиграл «Юности» в финале Континентального Кубка

Счет в серии: 1:2

Шайбы:1:0 — 14:10 Смирнов (Жаренов). В равенстве.

1:1 — 24:57 Преснов (Верещагин, Никулин). В равенстве.

1:2 — 129:16 Верещагин. В равенстве.

Вратари: Волошин — Мальгин.

Найджел Доус: «Дело не только в справедливом контракте. Я не хочу работать с действующим руководством u201eБарысаu201c»
Как сборная России проходила допинг-тесты. Рассказывает Безуглов
Фуркад — молодец. Наши болельщики простили француза
МЮ объявил о расторжении контракта с Ибрагимовичем
Коляда не упал. Его второе место на ЧМ — не сенсация
Матч «Амкар» — «Локомотив» состоится в Москве на «РЖД Арене»
Хоккейный клуб СКА стал вторым в Европе по посещаемости матчей в сезоне-2017/18
М. Фуркад взял «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте
Новости
Авто
В России создали грузовичок за 250 000 рублей (видео) Новгородская компания «Альтернативная коммерческая техника» осваивает производство недорогих грузовых трициклов «Шмель»
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента» Звезды первыми посмотрели новый комедийный фильм об отправившемся на отдых в Крым российском лидере
Недвижимость
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
В Петербурге снизились цены на элитное жилье
Самые необычные вокзалы мира
Леди
Пример для подражания: Стриженова, Андреева и другие красотки старше 50 лет Все женщины хотят выглядеть молодо и после 50. Да даже в 80 можно выглядеть сногсшибательно! Некоторые знаменитые женщины не устают доказывать это на своем примере.
Дети
Виктория Макарская чуть не умерла во время ЭКО Жена известного актера рассказала, на что ей пришлось пойти ради материнства.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь