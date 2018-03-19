Нужно ли молодому вратарю «Магнитки» ехать в «Вашингтон»?

Источник: Спорт-Экспресс

Нравится, как вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин говорит про своего вратаря Илью Самсонова. Мол, не понимаю, как он собирается пробиваться в состав, да там три-четыре вратаря в системе. Чувствуется, что человек вообще не следит за НХЛ и произносит аргументы, которые можно сказать про каждую команду. Факт же в том, что у «Вашингтона» вообще теперь нет первого номера, так как оба голкипера из первой команды часто плывут, а в фарм-клубе «Херши» — никого достойного. Да и пример Александра Георгиева показывает, что достижимо все. Да, сейчас Георгиеву немного везет, ведь травмирован один из конкурентов, но в будущем он может потеснить и Хенрика Лундквиста. А «Металлург» совсем ничему не научила история с Евгением Малкиным. Они стараются найти какие-то посторонние аргументы, чтобы оставить хоккеиста в системе. Конечно, Самсонов должен ехать в «Вашингтон» сразу после окончания сезона, так как ему надо срочно прогрессировать, а не делить место с Василием Кошечкиным, у которого гигантская зарплата. Самсонов мог бы остаться, если бы в клубе сделали, как в ЦСКА. Доверили молодому, а второй номер был бы на подстраховке. Но в Магнитогорске так не рискуют. Там Кошечкин будет играть еще несколько лет.

ВЫБОР

Самое интересное сейчас происходит в «Авангарде», где Максим Сушинский определяется со спортивным и тренерским штабом на будущий сезон. И надо сказать, что слухи приходят не самые лучшие. Имена называть смысла нет, но давайте я попытаюсь объяснить это на своем примере. Допустим, я выбираю машину определенной марки, а среди нее ищу модель, которая бы подходила мне идеально. Смотрю на мощность, четко понимаю, какие задачи собираюсь решать. Но я выбираю в рамках одной фирмы, не рассматривая какие-то поддержанные модели сомнительных производителей или «самоделки». У меня даже нет таких пунктов в шорт-листе. В Омске же в разговорах называют таких кандидатов, что за голову хватаешься. Они просто не должны упоминаться при выборе менеджера такого серьезного клуба. Значит, Сушинский не понимает, что делает. И это страшно. Говорят, что уже на этой неделе все будет решено.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ МХЛ

Два очень крутых матча состоялись вчера на «Востоке МХЛ». Плей-офф в этой лиге очень веселый и непредсказуемый. «Мамонты Югры» только в пятой встрече дожали «Ирбис», хотя в регулярном чемпионате выносили всех. Но в казанский клуб спустили ребят из ВХЛ, а тех хватило лишь на домашние встречи. По идее, клуб из Татарстана обладал более взрослым и опытным составом, но все-таки уступил. В напряженной встрече финалист прошлого сезона «Реактор» прошел «Стальных лис», хотя в Магниитогорске у хозяев было тотальное преимущество. Но в овертайме крепче нервы оказались у нижнекамцев. Уже в середине недели «Спартак» сыграет со СКА-1946, «Локомотив» не сможет рассчитывать на Григория Денисенко из-за того, что его подняли в главную команду, а ведь их молодежке встречаться с крепким «Динамо» из Санкт-Петербурга. И это будет последний раунд, когда клубы играют в рамках одной конференции. На Востоке будет суперинтересное противостояние между «Авто» и «Белыми медведями», а «Реактор» сразится с «Мамонтами». Постарайтесь не пропустить ни одного матча, хотя они по старой российской традиции проходят в один день.

ТРАВМА КУЗНЕЦОВА