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10:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нужно ли молодому вратарю «Магнитки» ехать в «Вашингтон»?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Источник: Спорт-Экспресс

Нравится, как вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин говорит про своего вратаря Илью Самсонова. Мол, не понимаю, как он собирается пробиваться в состав, да там три-четыре вратаря в системе. Чувствуется, что человек вообще не следит за НХЛ и произносит аргументы, которые можно сказать про каждую команду. Факт же в том, что у «Вашингтона» вообще теперь нет первого номера, так как оба голкипера из первой команды часто плывут, а в фарм-клубе «Херши» — никого достойного. Да и пример Александра Георгиева показывает, что достижимо все. Да, сейчас Георгиеву немного везет, ведь травмирован один из конкурентов, но в будущем он может потеснить и Хенрика Лундквиста. А «Металлург» совсем ничему не научила история с Евгением Малкиным. Они стараются найти какие-то посторонние аргументы, чтобы оставить хоккеиста в системе. Конечно, Самсонов должен ехать в «Вашингтон» сразу после окончания сезона, так как ему надо срочно прогрессировать, а не делить место с Василием Кошечкиным, у которого гигантская зарплата. Самсонов мог бы остаться, если бы в клубе сделали, как в ЦСКА. Доверили молодому, а второй номер был бы на подстраховке. Но в Магнитогорске так не рискуют. Там Кошечкин будет играть еще несколько лет.

ВЫБОР

Самое интересное сейчас происходит в «Авангарде», где Максим Сушинский определяется со спортивным и тренерским штабом на будущий сезон. И надо сказать, что слухи приходят не самые лучшие. Имена называть смысла нет, но давайте я попытаюсь объяснить это на своем примере. Допустим, я выбираю машину определенной марки, а среди нее ищу модель, которая бы подходила мне идеально. Смотрю на мощность, четко понимаю, какие задачи собираюсь решать. Но я выбираю в рамках одной фирмы, не рассматривая какие-то поддержанные модели сомнительных производителей или «самоделки». У меня даже нет таких пунктов в шорт-листе. В Омске же в разговорах называют таких кандидатов, что за голову хватаешься. Они просто не должны упоминаться при выборе менеджера такого серьезного клуба. Значит, Сушинский не понимает, что делает. И это страшно. Говорят, что уже на этой неделе все будет решено.

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ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ МХЛ

Два очень крутых матча состоялись вчера на «Востоке МХЛ». Плей-офф в этой лиге очень веселый и непредсказуемый. «Мамонты Югры» только в пятой встрече дожали «Ирбис», хотя в регулярном чемпионате выносили всех. Но в казанский клуб спустили ребят из ВХЛ, а тех хватило лишь на домашние встречи. По идее, клуб из Татарстана обладал более взрослым и опытным составом, но все-таки уступил. В напряженной встрече финалист прошлого сезона «Реактор» прошел «Стальных лис», хотя в Магниитогорске у хозяев было тотальное преимущество. Но в овертайме крепче нервы оказались у нижнекамцев. Уже в середине недели «Спартак» сыграет со СКА-1946, «Локомотив» не сможет рассчитывать на Григория Денисенко из-за того, что его подняли в главную команду, а ведь их молодежке встречаться с крепким «Динамо» из Санкт-Петербурга. И это будет последний раунд, когда клубы играют в рамках одной конференции. На Востоке будет суперинтересное противостояние между «Авто» и «Белыми медведями», а «Реактор» сразится с «Мамонтами». Постарайтесь не пропустить ни одного матча, хотя они по старой российской традиции проходят в один день.

ТРАВМА КУЗНЕЦОВА

Евгений Кузнецов пропустил ночной матч с «Филадельфией» и вряд ли примет участие в ближайших играх команды. Характер повреждения не называется, но, кажется, что это рука. В клубе рассчитывают, что один из самых талантливых центров восстановится до плей-офф, но мы должны думать о том, готов ли он будет к чемпионату миру. Судя по тому, как играет команда, в плей-офф она не задержится, а если Евгений не сможет восстановиться к первому раунду, то игроки освободятся еще до третьего этапа Евротура. Но будет ли готов Евгений? На самом деле, терять Кузнецова совершенно не хочется, так как на уровне нынешнего мирового первенства он будет очень важен для команды. Малкина долго не будет, а сильней центров нет. Но и в «Вашингтоне», подписав мощный контракт с челябинцем, не будут счастливы, если он поедет на чемпионат мира не до конца здоровый. Впрочем, времени еще много, как до чемпионата мира, так и до плей-офф. Надеемся, что повреждение действительно легкое.

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