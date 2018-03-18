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22:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершён первый раунд плей-офф.

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Харламова.

1. «Локо» (Ярославль) — 4. МХК «Динамо» (Санкт-Петербург);
2. «СКА-1946» (Санкт-Петербург) — 3. МХК «Спартак» (Москва);.

3. «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 7. «Реактор» (Нижнекамск);
4. «Авто» (Екатеринбург) — 6. «Белые Медведи» (Челябинск).

Серии проходят до трёх побед.
Матчи второго раунда плей-офф пройдут 21, 22 и 25 марта и, в случае необходимости, 26 и 29 марта.

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