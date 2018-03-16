«СКА-Нева» вышел вперед в серии с «Торосом» в четвертьфинале плей-офф ВХЛ

Встреча, прошедшая в Нефтекамске в пятницу, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. У победителей отличились Альберт Конозов (14-я минута), Владислав Семин (34) и Андрей Алтыбармакян (60). У хозяев шайбу забросил Владислав Лукин (57).