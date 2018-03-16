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22:07 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Нева» вышел вперед в серии с «Торосом» в четвертьфинале плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Петербургский «СКА-Нева» обыграл нефтекамский «Торос» в третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и вышел вперед в противостоянии.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Нефтекамске в пятницу, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. У победителей отличились Альберт Конозов (14-я минута), Владислав Семин (34) и Андрей Алтыбармакян (60). У хозяев шайбу забросил Владислав Лукин (57).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу петербургской команды, четвертый матч противостояния пройдет в Нефтекамске в субботу, 17 марта.

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