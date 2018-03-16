Об этом хоккеист рассказал в соцсети
«Динамо» (Санкт-Петербург) одолело «Кузню» в третьей игре четвертьфинала плей-офф ВХЛ
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Встреча, прошедшая в Новокузнецке в пятницу, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). У «бело-голубых» отличились Андрей Бирюков (на 14-й минуте), Александр Шевченко (35), Николай Чебыкин (39) и Александр Кулагин (60). У хозяев отметились Данил Романцев (8) и Алексей Шубин (33).
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Динамо», четвертый матч пройдет 17 марта в Новокузнецке.