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18:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Динамо» (Санкт-Петербург) одолело «Кузню» в третьей игре четвертьфинала плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Санкт-петербургское «Динамо» одержало победу над новокузнецким «Металлургом» в третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Новокузнецке в пятницу, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0). У «бело-голубых» отличились Андрей Бирюков (на 14-й минуте), Александр Шевченко (35), Николай Чебыкин (39) и Александр Кулагин (60). У хозяев отметились Данил Романцев (8) и Алексей Шубин (33).

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Динамо», четвертый матч пройдет 17 марта в Новокузнецке.

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