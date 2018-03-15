Малкин: Будем китайцев в хоккей приглашать, им русский паспорт давать?
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин дал большое интервью обозревателю «Советского спорта».
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин дал большое интервью обозревателю «Советского спорта».
«О ФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ УЗНАЛИ ОТ КРОСБИ»
— Евгений, давайте подведем итоги Олимпиады. Тем более мы с вами обсуждали эту тему на протяжении всего сезона. Вы смотрели все матчи российской сборной по хоккею из Кореи?
— На самом деле, у меня даже финал не получилось посмотреть! Мы были в Майами, только провели там матч, возвращались домой в самолете. И там немножко ловил
— Я слышал смешную историю об этом.
— Вы даже не представляете! То появлялся
— А ведь за «Питтсбург» играет немец Том Кюнакль из Ландсхута. Он был в восторге от происходящего. Я бы на его месте бегал по салону от радости.
— И тут еще удаление у сборной России. Потрясение полнейшее! Команда собралась вокруг Сида, он весь обратился в слух. Но постоянно исчезал интернет. У всех уже рты раскрылись. И вдруг Кросби сообщает: «Так, Россия забила в меньшинстве за 56 секунд до конца».
— Бедный Кюнакль. Он на пол не рухнул?
— Сидни такой добавляет: «Но это неточно. Я плохо слышал. Все кричали: “Гол!!!” Но я не понял, кто забил».
— Это гениально.
— А когда мы приземлились, все тут же полезли в телефоны. И увидели, что забила именно Россия. Когда же я приехал домой, то сразу включил телевизор. Но там уже все закончилось, Кирилл Капризов забил в овертайме. Показывали награждение.
Так что я ничего увидеть не успел. Но очень рад за ребят. Они боролись до конца. Надо отдать им должное. Какой же матч спасли! В меньшинстве, уже сняв вратаря. Это невероятно. И финал получился очень красочным. Это праздник для всей России. Память на всю жизнь для пацанов и тренеров.
«НЕМЦЕВ НАДО НА ДОПИНГ ПРОВЕРИТЬ»
— Тем не менее, даже после такого золотого финала в адрес сборной раздается критика. Мол,
— А еще я слышал,
И мое мнение таково. Будь это даже второсортный этап Евротура, надо выходить и выигрывать. Так должно быть всегда. Пусть даже ты выступаешь во дворе, нужен настрой с детства, что ты готов зарубиться в любых ситуациях. Пусть
И неважно, где это произошло. Да, на Олимпиаде были не самые сильные соперники. Но наши парни вышли и сделали свое дело. Какие претензии? Радуйтесь, это память на всю жизнь!
— Согласитесь, сборная Германии удивила. Надо же, в финал вышла!
— Надо их на допинг проверить, — пошутил Малкин. — Это фантастика. Может, они изобрели
— Даже в повторе?
— Нет. Ну, а когда? У нас ведь матчи идут косяком. Я на своей игре концентрируюсь. Изучил только повторы голов на Олимпиаде. Видно, что немцы пластались, ложились под шайбу. Конечно, наши играли лучше, и в этом нет никаких сомнений. Класс у россиян выше.
Но тут одна игра, тем более финал. Как сложилось, так сложилось. Наши все равно чуть больше нервничали. И эти ошибки, удаление в концовке — тоже на нервной почве.
«НАДО ДУМАТЬ О СВОЕМ ЧЕМПИОНАТЕ»
— Для Германии это серебро — тоже большой праздник.
— А представляете, что было бы, возьми немцы золото?
— Они бы гуляли до следующей Олимпиады.
— А знаете, что я вам скажу? Да, Россия взяла золото. Но надо смотреть вперед. Думать о своем чемпионате. Делать правильные вещи. Развивать хоккей. И эта победа должна стать стимулом для родителей, чтобы они повели маленьких детишек в спортивные школы. Не обязательно это будет хоккей. Ведь на Олимпиаде проходило и фигурное катание, где наши тоже победили — молодцы. В лыжах достойно выступили, и не только.
Важно, чтобы спорт в России бурно развивался. Чтобы государство помогало, открывало школы, больше строило спортивных объектов — хоккей,
— До того, как в «Питтсбург» пришел Марио Лемье, в городе было только три катка. Народ особо не интересовался этим видом спорта.
— Потому что Марио живет хоккеем. Он очень любит эту игру. Поэтому нашел спонсоров, они подружились, вложили деньги. Сейчас женская сборная США проводила лагерь в Питтсбурге. А почему нет? Все условия созданы, есть каток, рядом гостиница. Раздевалки комфортные, всегда лед свободен, есть тренажерный зал, медицинский центр, если
Так и в России нужно развиваться, особенно в маленьких городах. Не буду говорить о Москве, но вспоминаю родной Магнитогорск. Когда я рос, мы только на Рамазане катались (во дворце спорта). Был один лед на весь город.
Но потом пристроили небольшой каток по соседству. И вы не представляете, насколько для всех стало легче! Да еще и тренажерный зал открыли.
Думаете, тут нет взаимосвязи? Но сразу же к «Магнитке» пришли победы, клуб стал готовить больше молодых ребят. Открыли
Так и развивается хоккей в городе. Есть же хорошие примеры. Надо идти по этому пути.
«ПОДДЕРЖИВАЙТЕ РУССКИЕ КЛУБЫ»
— Мы с вами беседовали несколько месяцев назад. Вы сказали, что не согласны с КХЛ, которая берет курс на сокращение российских клубов.
— Может, это такая политика? Мне тяжело судить, я ведь не нахожусь внутри КХЛ. У меня нет административных ресурсов для того, чтобы принимать решения. Я — не близкий друг Владислава Третьяка или еще
Не исключаю, что у меня неверный взгляд на ситуацию. Что здесь большая политика, что нужно развивать хоккей в Китае, чтобы мы были первыми. Потому что я много слышал, американцы хотят выходить на тот рынок. Россия хочет их опередить.
Но все равно, надо поддерживать клубы в своей стране. Тот же «Спартак» пропустил один или два сезона. Но сейчас вышел в
Жива команда с большим именем. Вспомните, сколько легендарных хоккеистов вышло из «Спартака». То же самое с Новокузнецком, где хоккей потихоньку умирает. Посмотрите, сколько там воспитали игроков. Те же Сергей Бобровский, Дмитрий Орлов, Кирилл Капризов…
Ну не будет хоккея в Кузне. Что дальше? Будем китайцев к себе приглашать, русский паспорт им выдавать? Может, это более легкий путь?
Я все равно переживаю за хоккей в России. Переживаю за страну. Особенно за спортивные моменты, в которых разбираюсь.
Но это, повторю, только мое мнение. Есть Владислав Третьяк или Вячеслав Фетисов — люди приближенные. Они дают советы и думаю, понимают, что делают. Наверняка эти советы правильные.
ДОСЛОВНО
О бомбардирской гонке с Никитой Кучеровым: «Я буду очень стараться, чтобы выдать ударную концовку. Впереди не так мало матчей — аж 12. Это довольно долгий забег. Набрать на этом пути 30 очков? Ну, это должно очень сильно повезти. Но я уже был в такой ситуации, когда выигрывал «Арт Росс Трофи». Сейчас мне намного легче. Я понимаю, что не стоит об этом заморачиваться.
Помню первые сезоны, когда тоже претендовал на титул лучшего бомбардира лиги. Тогда я не мог даже толком уснуть. Все думал об этой гонке, разные мысли крутились в голове. А теперь стал намного спокойнее. Понимаю, что провожу хороший сезон. Главное — в оптимальной форме подойти к
О битве за первое место в Столичном дивизионе: «На самом деле мы всегда стремимся занять первые места. Видно, что дома мы играем намного лучше и качественнее. У нас, если не ошибаюсь, 14 побед в последних 15 домашних матчах. Конечно, преимущество своей площадки всегда сказывается — и психологически, и тренеру легче менять звенья.
Мы и раньше пытались выиграть дивизион. Но там «Вашингтон» доминировал, его было очень сложно обогнать. Но в