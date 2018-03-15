Малкин: Будем китайцев в хоккей приглашать, им русский паспорт давать?

Источник: AP 2018

«О ФИНАЛЕ ОЛИМПИАДЫ УЗНАЛИ ОТ КРОСБИ»

— Евгений, давайте подведем итоги Олимпиады. Тем более мы с вами обсуждали эту тему на протяжении всего сезона. Вы смотрели все матчи российской сборной по хоккею из Кореи?

— На самом деле, у меня даже финал не получилось посмотреть! Мы были в Майами, только провели там матч, возвращались домой в самолете. И там немножко ловил wi-fi. Очень слабый сигнал…

— Я слышал смешную историю об этом.

— Вы даже не представляете! То появлялся wi-fi, то пропадал. Кто успевал заходить, тот ловил обрывки новостей. А в Корее как раз проходила концовка третьего периода. Тут Сидни Кросби поймал какой-то прямой эфир, у него были наушники. Когда сборная Германии забила третий гол, он объявил об этом на весь самолет.

— А ведь за «Питтсбург» играет немец Том Кюнакль из Ландсхута. Он был в восторге от происходящего. Я бы на его месте бегал по салону от радости.

— И тут еще удаление у сборной России. Потрясение полнейшее! Команда собралась вокруг Сида, он весь обратился в слух. Но постоянно исчезал интернет. У всех уже рты раскрылись. И вдруг Кросби сообщает: «Так, Россия забила в меньшинстве за 56 секунд до конца».

— Бедный Кюнакль. Он на пол не рухнул?

— Сидни такой добавляет: «Но это неточно. Я плохо слышал. Все кричали: “Гол!!!” Но я не понял, кто забил».

— Это гениально.

— А когда мы приземлились, все тут же полезли в телефоны. И увидели, что забила именно Россия. Когда же я приехал домой, то сразу включил телевизор. Но там уже все закончилось, Кирилл Капризов забил в овертайме. Показывали награждение.

Так что я ничего увидеть не успел. Но очень рад за ребят. Они боролись до конца. Надо отдать им должное. Какой же матч спасли! В меньшинстве, уже сняв вратаря. Это невероятно. И финал получился очень красочным. Это праздник для всей России. Память на всю жизнь для пацанов и тренеров.

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«НЕМЦЕВ НАДО НА ДОПИНГ ПРОВЕРИТЬ»

— Тем не менее, даже после такого золотого финала в адрес сборной раздается критика. Мол, каких-то слабачков победили, НХЛ не участвовала в турнире.

— А еще я слышал, кто-то до сих пор говорит, что не нужно было россиянам ехать на такую Олимпиаду. Ну вы что? Это же праздник!

И мое мнение таково. Будь это даже второсортный этап Евротура, надо выходить и выигрывать. Так должно быть всегда. Пусть даже ты выступаешь во дворе, нужен настрой с детства, что ты готов зарубиться в любых ситуациях. Пусть что-то не на твоей стороны, ты все равно должен побеждать. С таким настроем надо играть.

И неважно, где это произошло. Да, на Олимпиаде были не самые сильные соперники. Но наши парни вышли и сделали свое дело. Какие претензии? Радуйтесь, это память на всю жизнь!

— Согласитесь, сборная Германии удивила. Надо же, в финал вышла!

— Надо их на допинг проверить, — пошутил Малкин. — Это фантастика. Может, они изобрели что-то такое? Хотя трудно судить, я ведь не смотрел хоккей.

— Даже в повторе?

— Нет. Ну, а когда? У нас ведь матчи идут косяком. Я на своей игре концентрируюсь. Изучил только повторы голов на Олимпиаде. Видно, что немцы пластались, ложились под шайбу. Конечно, наши играли лучше, и в этом нет никаких сомнений. Класс у россиян выше.

Но тут одна игра, тем более финал. Как сложилось, так сложилось. Наши все равно чуть больше нервничали. И эти ошибки, удаление в концовке — тоже на нервной почве.

«НАДО ДУМАТЬ О СВОЕМ ЧЕМПИОНАТЕ»

— Для Германии это серебро — тоже большой праздник.

— А представляете, что было бы, возьми немцы золото?

— Они бы гуляли до следующей Олимпиады.

— А знаете, что я вам скажу? Да, Россия взяла золото. Но надо смотреть вперед. Думать о своем чемпионате. Делать правильные вещи. Развивать хоккей. И эта победа должна стать стимулом для родителей, чтобы они повели маленьких детишек в спортивные школы. Не обязательно это будет хоккей. Ведь на Олимпиаде проходило и фигурное катание, где наши тоже победили — молодцы. В лыжах достойно выступили, и не только.

Важно, чтобы спорт в России бурно развивался. Чтобы государство помогало, открывало школы, больше строило спортивных объектов — хоккей, шорт-трек, керлинг… У нас для этого все есть. Россия — зимняя страна. Давайте делать правильные выводы. И хотелось бы, чтобы во благо этой идеи работали все те, от кого это зависит, кто принимает решения.

— До того, как в «Питтсбург» пришел Марио Лемье, в городе было только три катка. Народ особо не интересовался этим видом спорта.

— Потому что Марио живет хоккеем. Он очень любит эту игру. Поэтому нашел спонсоров, они подружились, вложили деньги. Сейчас женская сборная США проводила лагерь в Питтсбурге. А почему нет? Все условия созданы, есть каток, рядом гостиница. Раздевалки комфортные, всегда лед свободен, есть тренажерный зал, медицинский центр, если какие-то болячки.

Так и в России нужно развиваться, особенно в маленьких городах. Не буду говорить о Москве, но вспоминаю родной Магнитогорск. Когда я рос, мы только на Рамазане катались (во дворце спорта). Был один лед на весь город.

Но потом пристроили небольшой каток по соседству. И вы не представляете, насколько для всех стало легче! Да еще и тренажерный зал открыли.

Думаете, тут нет взаимосвязи? Но сразу же к «Магнитке» пришли победы, клуб стал готовить больше молодых ребят. Открыли школу-интернат, есть возможность приглашать игроков из других городов. Многие приезжали из Казахстана, из Челябинска, из Уфы…

Так и развивается хоккей в городе. Есть же хорошие примеры. Надо идти по этому пути.

«ПОДДЕРЖИВАЙТЕ РУССКИЕ КЛУБЫ»

— Мы с вами беседовали несколько месяцев назад. Вы сказали, что не согласны с КХЛ, которая берет курс на сокращение российских клубов.

— Может, это такая политика? Мне тяжело судить, я ведь не нахожусь внутри КХЛ. У меня нет административных ресурсов для того, чтобы принимать решения. Я — не близкий друг Владислава Третьяка или еще кого-то. Я сужу со своей колокольни.

Не исключаю, что у меня неверный взгляд на ситуацию. Что здесь большая политика, что нужно развивать хоккей в Китае, чтобы мы были первыми. Потому что я много слышал, американцы хотят выходить на тот рынок. Россия хочет их опередить.

Но все равно, надо поддерживать клубы в своей стране. Тот же «Спартак» пропустил один или два сезона. Но сейчас вышел в плей-офф. Пусть и уступил ЦСКА в серии, но сражался и делал все, что мог.

Жива команда с большим именем. Вспомните, сколько легендарных хоккеистов вышло из «Спартака». То же самое с Новокузнецком, где хоккей потихоньку умирает. Посмотрите, сколько там воспитали игроков. Те же Сергей Бобровский, Дмитрий Орлов, Кирилл Капризов…

Ну не будет хоккея в Кузне. Что дальше? Будем китайцев к себе приглашать, русский паспорт им выдавать? Может, это более легкий путь?

Я все равно переживаю за хоккей в России. Переживаю за страну. Особенно за спортивные моменты, в которых разбираюсь.

Но это, повторю, только мое мнение. Есть Владислав Третьяк или Вячеслав Фетисов — люди приближенные. Они дают советы и думаю, понимают, что делают. Наверняка эти советы правильные.

ДОСЛОВНО

О бомбардирской гонке с Никитой Кучеровым: «Я буду очень стараться, чтобы выдать ударную концовку. Впереди не так мало матчей — аж 12. Это довольно долгий забег. Набрать на этом пути 30 очков? Ну, это должно очень сильно повезти. Но я уже был в такой ситуации, когда выигрывал «Арт Росс Трофи». Сейчас мне намного легче. Я понимаю, что не стоит об этом заморачиваться.

Помню первые сезоны, когда тоже претендовал на титул лучшего бомбардира лиги. Тогда я не мог даже толком уснуть. Все думал об этой гонке, разные мысли крутились в голове. А теперь стал намного спокойнее. Понимаю, что провожу хороший сезон. Главное — в оптимальной форме подойти к плей-офф и почувствовать свой хоккей, чтобы ноги здорово бежали, руки работали. Все придет, если я буду правильно играть.

О битве за первое место в Столичном дивизионе: «На самом деле мы всегда стремимся занять первые места. Видно, что дома мы играем намного лучше и качественнее. У нас, если не ошибаюсь, 14 побед в последних 15 домашних матчах. Конечно, преимущество своей площадки всегда сказывается — и психологически, и тренеру легче менять звенья.