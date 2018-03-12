Хоккеисты «Нефтяника» выиграли первый матч серии ¼ финала плей-офф ВХЛ с «Соколом»

Встреча, состоявшаяся в Альметьевске в понедельник, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Ленар Мансуров (60-я и 68-я минуты), у гостей отличился Вячеслав Андрющенко (46).