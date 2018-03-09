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19:35 (мск), источник: Р-Спорт

Определились все четвертьфинальные пары плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Стали известны все четвертьфинальные пары плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В пятницу определился последний, восьмой участник четвертьфинала, которым стал новокузнецкий «Металлург», взявший верх в серии над карагандинской «Сарыаркой» (4−3).

Полностью четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

«Динамо» (Санкт-Петербург, 1-е место в регулярном чемпионате) — «Металлург» (Новокузнецк, 13),

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург, 2) — «Торос» (Нефтекамск, 10),

«Нефтяник» (Альметьевск, 3) — «Сокол» (Красноярск, 8),

«Зауралье» (Курган, 5) — «Ермак» (Ангарск, 6).

Матчи в четвертьфинальных сериях до четырех побед пройдут 12, 13, 16, 17, 20, 23 и 26 марта.

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