15-летняя чемпионка заинтересовала Японию.
Определились все четвертьфинальные пары плей-офф ВХЛ
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Стали известны все четвертьфинальные пары
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Стали известны все четвертьфинальные пары
В пятницу определился последний, восьмой участник четвертьфинала, которым стал новокузнецкий «Металлург», взявший верх в серии над карагандинской «Сарыаркой» (4−3).
Полностью четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
«Динамо» (Санкт-Петербург, 1-е место в регулярном чемпионате) — «Металлург» (Новокузнецк, 13),
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург, 2) — «Торос» (Нефтекамск, 10),
«Нефтяник» (Альметьевск, 3) — «Сокол» (Красноярск, 8),
«Зауралье» (Курган, 5) — «Ермак» (Ангарск, 6).
Матчи в четвертьфинальных сериях до четырех побед пройдут 12, 13, 16, 17, 20, 23 и 26 марта.