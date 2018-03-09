«Сарыарка» проиграла «Кузне» в пятом периоде седьмого матча и завершила борьбу в плей-офф ВХЛ

Встреча, которая прошла в Караганде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Хоккеисты «Сарыарки» вышли вперед на 23-й минуте благодаря шайбе Даниила Ердакова. Однако на 55-й минуте Константин Пархоменко сравнял счет в игре. Таким образом, в основное время команды не смогли выявить победителя.

Определить победителя этого матча и всей серии командам удалось только в пятом периоде. На 92-й минуте победу «Кузне» принес Евгений Григоренко.

Стоит отметить, что в первой игре «Сарыарка» проиграла со счетом 1:2, а затем одержала три победы подряд — 6:1, 4:2 и 5:2, но уступила в пятом матче 3:5, а в шестом — 2:4. «Сарыарка» закончила регулярный чемпионат на четвертом месте, а «Металлург» стал 13-м.