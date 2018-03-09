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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» проиграла «Кузне» в пятом периоде седьмого матча и завершила борьбу в плей-офф ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» проиграла новокузнецкому «Металлургу» в седьмом матче и завершила участие в плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) на стадии 1/8 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, которая прошла в Караганде, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Хоккеисты «Сарыарки» вышли вперед на 23-й минуте благодаря шайбе Даниила Ердакова. Однако на 55-й минуте Константин Пархоменко сравнял счет в игре. Таким образом, в основное время команды не смогли выявить победителя.

Определить победителя этого матча и всей серии командам удалось только в пятом периоде. На 92-й минуте победу «Кузне» принес Евгений Григоренко.

Стоит отметить, что в первой игре «Сарыарка» проиграла со счетом 1:2, а затем одержала три победы подряд — 6:1, 4:2 и 5:2, но уступила в пятом матче 3:5, а в шестом — 2:4. «Сарыарка» закончила регулярный чемпионат на четвертом месте, а «Металлург» стал 13-м.

Напомним, ранее на стадии 1/8 финала борьбу завершил другой казахстанский клуб — «Торпедо» из Усть-Каменогорска, который проиграл серии «Торосу» из Нефтекамска со счетом 1:4.

Металлург Нк
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