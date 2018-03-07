Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван худший актер 2017 года
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Муж Валерии умилил соцсети архивным снимком ее детей
Утекающие деньги: как перестать переплачивать за воду
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак0
ЦСКА1
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи0
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик0
Трактор4
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь0
СКА0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо НН1
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг3
Автомобилист1
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард5
Салават Юлаев3
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур4
Ак Барс1
Хоккей. НХЛ
8.03
Баффало Сэйбрз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
8.03
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
8.03
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс4
Вашингтон Кэпиталз0
Все события
«РФ ушла на три поколения»: Кедми об изумлении США от слов Путина
Китай прокомментировал послание Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
«Лужники» признали лучшим стадионом 2017 года
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
24Олимпийцы зажгли на льду в Москве
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
09:20 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Сарыарки» попал в больницу с сотрясением после столкновения с соперником в матче плей-офф ВХЛ

Нападающий карагандинский «Сарыарки» Станислав Альшевский получил травму головы во время шестого матча серии плей-офф ВХЛ с новокузнецким «Металлургом».

Альшевский не смог продолжить игру после столкновения с форвардом «Кузни» Юрием Кокшаровым.

Читайте также
«Сарыарка» упустила победу и не смогла досрочно выйти в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

Соперник попал плечом в голову игроку «Сарыарки», после чего тот оказался на льду. Площадку Альшевский покинул только при содействии одноклубника и врача.

Как рассказал на после-матчевой пресс-конференции главный тренер «Сарыарки» Дмитрий Крамаренко, Альшевский был госпитализирован, у игрока сотрясение мозга.

Сам матч завершился победой «Кузни» со счетом 4:2. Счет в серии до четырех побед стал равным 3−3. Решающий, седьмой матч команды проведут в Караганде 9 марта.

Назым Кызыйбай, Дина Жоламан и другие казахстанки выиграла "золото" турнира на призы Марины Вольновой
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
«Лужники» признали лучшим стадионом 2017 года
Нападающий сборной России заявлен за «СКА-Хабаровск»
Травма Неймара станет самой дорогой в истории футбола
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на третий матч серии плей-офф
Новости
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
Названо число пустующих квартир в Москве
Жильцы ростовского дома боятся зайти в подъезд из-за сосульки
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь