Нападающий «Сарыарки» попал в больницу с сотрясением после столкновения с соперником в матче плей-офф ВХЛ

Альшевский не смог продолжить игру после столкновения с форвардом «Кузни» Юрием Кокшаровым.
Соперник попал плечом в голову игроку «Сарыарки», после чего тот оказался на льду. Площадку Альшевский покинул только при содействии одноклубника и врача.
Как рассказал на после-матчевой пресс-конференции главный тренер «Сарыарки» Дмитрий Крамаренко, Альшевский был госпитализирован, у игрока сотрясение мозга.
Сам матч завершился победой «Кузни» со счетом 4:2. Счет в серии до четырех побед стал равным 3−3. Решающий, седьмой матч команды проведут в Караганде 9 марта.