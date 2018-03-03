«Торос» победил «Торпедо» в серии и вышел в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Усть-Каменогорске, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу «Тороса». В составе гостей шайбы забросили Артем Пименов (36-я минута) и Алексей Гришин (58). У хозяев отличился Майк Далхейсен (57).

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Тороса». Следующий соперник клуба из Нефтекамска определится позднее.

В другом матче в субботу новокузнецкий «Металлург» в гостях нанес поражение «Сарыарке» из Караганды со счетом 5:3 в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф ВХЛ. В составе победителей голы забили Евгений Григоренко (4-я и 12-я минуты), Данил Романцев (38), Павел Медведев (41) и Кирилл Маслов (55). У проигравших отличились Константин Соколов (17), Станислав Альшевский (20) и Илья Антоновский (28).