«Торос» победил «Торпедо» в серии и вышел в четвертьфинал плей-офф ВХЛ
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Нефтекамский «Торос» в гостях обыграл «Торпедо» из
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Нефтекамский «Торос» в гостях обыграл «Торпедо» из
Встреча, прошедшая в субботу в
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу «Тороса». Следующий соперник клуба из Нефтекамска определится позднее.
В другом матче в субботу новокузнецкий «Металлург» в гостях нанес поражение «Сарыарке» из Караганды со счетом 5:3 в пятом матче серии 1/8 финала
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Сарыарки». Шестой матч пройдет 6 марта в Новокузнецке.