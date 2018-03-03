«Сарыарка» упустила победу и не смогла досрочно выйти в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

Игра проходила сегодня, 3 марта, в Караганде и завершилась со счетом 3:5.

По ходу матча «Сарыарка» проигрывала 0:2, но затем забросила три подряд шайбы, однако в итоге упустила победу. У хозяев в равных составах отличился Константин Соколов (17-я минута), а в большинстве Станислав Альшевский (20-я) и Илья Антоновский (28-я).

У «Металлурга» дубль оформил Евгений Григоренко, который первую шайбу забросил на четвертой минуте, а вторую — на 12-й в большинстве. Также в большинстве отличился Даниил Романцев на 37-й, а в равных составах забивали Павел Медведев (40-я минута) и Кирилл Маслов (55-я).