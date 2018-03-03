Усть-каменогорское «Торпедо» вылетело из плей-офф ВХЛ

Сегодня, 3 марта, «Торпедо» на своем льду уступило российскому «Торосу» из Нефтекамска — 1:2.

На 37-й минуте Артем Пименов вывел гостей вперед, на 57-й Майк Далхейсен сравнял счет, но Алексей Гришин на 58-й принес победу гостям.

Таким образом, счет в серии стал 4:1 в пользу «Тороса», который вышел в четвертьфинал Кубка Петрова.