Усть-каменогорское «Торпедо» вылетело из плей-офф ВХЛ

В комментарии к объявлению продавец, которым выступает частное лицо, сообщил, что автомобиль «получен за медаль на Олимпийских играх 2018 года».
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Сегодня, 3 марта, «Торпедо» на своем льду уступило российскому «Торосу» из Нефтекамска — 1:2.
На 37-й минуте Артем Пименов вывел гостей вперед, на 57-й Майк Далхейсен сравнял счет, но Алексей Гришин на 58-й принес победу гостям.
Таким образом, счет в серии стал 4:1 в пользу «Тороса», который вышел в четвертьфинал Кубка Петрова.
Отметим, что в прошлом сезоне «Торпедо» дошло до финала, но проиграло в серии «Динамо» из Балашихи.