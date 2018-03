Сегодня в матче @mhl_rus, защитник @mamonts_yugry Дмитрий Юшкевич порезал коньком горло вратарю @hcsnezhnye_barsy Вилену Прокофьеву. К счастью, порез оказался не глубоким. #хоккей #травмы #конек #медиаспорт #твбродкастер #mediasportkz #hockey #broadcaster #mhl

