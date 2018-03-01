Стадия плей-офф в чемпионате Беларуси в экстралиге стартует в четырех городах
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертьфинальная стадия
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертьфинальная стадия
Победитель регулярного чемпионата сезона-2017/2018 гродненский «Неман» на своей площадке встретится с новополоцким «Химиком» (начало в 19.00). Минская «Юность» сыграет с «Лидой» (19.00), а солигорский «Шахтер» примет жлобинский «Металлург». Этот матч будет показан в прямом эфире спортивного телеканала «Беларусь 5». Начало трансляции в 18.25.
Главным же противостоянием первой стадии
Поединки ¼ финала пройдут 1 и 2 марта. Затем команды сыграют 5 и 6 марта.
Победителем