Стадия плей-офф в чемпионате Беларуси в экстралиге стартует в четырех городах

Победитель регулярного чемпионата сезона-2017/2018 гродненский «Неман» на своей площадке встретится с новополоцким «Химиком» (начало в 19.00). Минская «Юность» сыграет с «Лидой» (19.00), а солигорский «Шахтер» примет жлобинский «Металлург». Этот матч будет показан в прямом эфире спортивного телеканала «Беларусь 5». Начало трансляции в 18.25.