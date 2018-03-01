Стадия плей-офф в чемпионате Беларуси в экстралиге стартует в четырех городах

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грузы ушли: Россия забрала уголь из портов Латвии - СМИ
Молодая британка бодрствует всего по три часа в сутки
Анастасия Стоцкая не может похудеть после родов
Что можно купить в Барселоне по цене московской «двушки»
«В глазах не видно счастья»: поклонники переживают за Домогарова
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев0
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Югра0
Автомобилист0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг0
Нефтехимик0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс2
Авангард1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь1
Трактор2
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Хоккей. КХЛ
21:00
Слован
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
12:30
АдмиралБ2
Амур1
Хоккей. НХЛ
2.03
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.03
Филадельфия Флайерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
2.03
Флорида Пантерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ5
Нью-Йорк Рейнджерс6
Хоккей. НХЛ
2.03
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш5
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
2.03
Эдмонтон Ойлерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
2.03
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз2
Детройт Ред Уингз1
Все события
Россияне сделали вывод из перепалки Жириновского и Собчак
Что сделает 15-летняя Загитова с подаренным авто
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
«Спартак» — «Динамо» (Москва) и еще 12 матчей игрового дня КХЛ
Наместников отличился в дебютном матче за «Рейнджерс»
Маликов, Пресняков и Арзамасова на премии «Леди Mail.Ru» (фото)
Элегантная Безрукова поздравила поклонников с первым днем весны
Психолог назвал симптомы профессионального выгорания
«За меня мама заплатила 218 тысяч»: что происходит в «реабилитационных центрах» для наркоманов
Путин призвал сделать налог на имущество справедливым
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей
Фоторепортажи
17Все медалисты сборной России
14Прибытие российских олимпийцев в аэропорт Шереметьево
11:51 (мск), источник: БЕЛТА

Стадия плей-офф в чемпионате Беларуси в экстралиге стартует в четырех городах

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертьфинальная стадия плей-офф в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге стартует в четырех городах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель регулярного чемпионата сезона-2017/2018 гродненский «Неман» на своей площадке встретится с новополоцким «Химиком» (начало в 19.00). Минская «Юность» сыграет с «Лидой» (19.00), а солигорский «Шахтер» примет жлобинский «Металлург». Этот матч будет показан в прямом эфире спортивного телеканала «Беларусь 5». Начало трансляции в 18.25.

Главным же противостоянием первой стадии плей-офф хоккейного чемпионата обещает стать матч «Гомель» — «Динамо-Молодечно». Стартовое вбрасывание в гомельском Ледовом дворце состоится в 19.00.

Поединки ¼ финала пройдут 1 и 2 марта. Затем команды сыграют 5 и 6 марта.

Победителем плей-офф прошлого сезона и обладателем Кубка Президента является гродненский «Неман».

 В Чехии от гриппа за три недели умерли 50 человек
Мужчины героически спасли пса от анаконды - видео
Кто вручал машины? И почему немецкие? Возвращаясь к церемонии
Медведева: Отношение к нашим спортсменам после ОИ не изменилось
«Спартак» — «Динамо» (Москва) и еще 12 матчей игрового дня КХЛ
Наместников отличился в дебютном матче за «Рейнджерс»
Восстановление Неймара после операции составит до 3 месяцев
Брызгалова не выступит на ЧМ по керлингу с другим партнером
Тутберидзе: Медведева и Загитова прошли путь самураев на ОИ
Новости
Авто
На церемонии награждения олимпийцев перепутали ключи от BMW Напомним, что для награждения медалистов Игр в Пхенчхане завод «Автотор» выпустил 140 белых кроссоверов моделей X6,X5 и X4
Hi-Tech
Найден новый подслушивающий вирус для Android Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение. Чем оно опасно?
Кино
Башаров с дочерью, Тарасова и Бикович на премьере фильма Показ нового российского экшна «За гранью реальности» посетили многие звезды кино и телевидения
Недвижимость
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Леди
Дроны, драконы и другие детали на букву «Д» с Недели моды К новому сезону дизайнеры еще плотнее подсели на соцсети и показы сделали как доктор прописал: ради лайков и «себяшек» со звездными гостями
Дети
Беременная ведущая "Первого канала" занимается спортом По словам Ольги Ушаковой, она не сидит на диетах, а продолжает активно заниматься спортом.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь