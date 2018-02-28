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28 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Вратари подрались друг с другом в плей-офф ВХЛ

В четвертом матче серии между «Южным Уралом» и «Ермаком» игроки не справились с эмоциями.

В четвертом матче серии первого раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги «Южный Урал» (Орск) — «Ермак» (Ангарск) произошла драка вратарей. На 59-й минуте при счете 4:3 в пользу хозяев в очном поединке сошлись стражи ворот Александр Пимакин и Александр Хомутов.

Сама встреча носила негрубый характер: количество удалений ничем не отличалось от обычного матча. В концовке, при счете 4:3 в пользу хозяев арбитры дважды подряд удаляли гостей (на 55-й и 57-й минутах), а затем и вовсе оставили «Ермак» втроем. Решения судей подкосили ангарский игроков, чьи нервы не выдержали, и на льду вспыхнула массовая драка, зачинщиком которой стал форвард «Ермака» Артем Дубинин. Через мгновения после ее начала к двум парам дерущихся присоединились и вратари.

В общей сложности команды получили 103 минуты штрафа.

Александр Хомутов — воспитанник орского хоккея. Выступал за тюменские «Газовик» и «Рубин», а также нижнетагильский «Спутник». Перед началом нынешнего сезона перешел в «Ермак», где провел 28 матчей в регулярном чемпионате (коэффициент надежности — 1,86, 93,3 процента отраженных бросков) и 3 в плей-офф.

Александр Пиманкин — воспитанник нижегородского «Торпедо», выступал за альметьевский «Нефтяник», «Ижсталь» и «Рязань». За «Южный Урал» провел 12 матчей в регулярном чемпионате (коэффициент надежности — 2,46, 91,6 процента отраженных бросков) и 2 игры в плей-офф.

Последняя драка вратарей в российском хоккее произошла 26 ноября 2011 года в матче «Витязь» — «Трактор». В концовке игры подрались канадцы Мэтт Далтон (ныне выступающий за сборную Кореи) и Майкл Гарнетт.

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