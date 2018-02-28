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28 февраля, источник: Vesti.kz

«Торпедо» потерпело третье поражение в плей-офф ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» уступило «Торосу» в матче 1/8-й финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в в Нижнекамске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Автором единственной шайбы в составе казахстанского клуба стал Артем Лихотников, отличившийся на 48-й минуте.

Таким образом, в серии до четырех побед «Торпедо» уступает «Торосу» 1−3. Следующий матч команды проведут в Усть-Каменогорске 3 марта.

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