«Торпедо» потерпело третье поражение в плей-офф ВХЛ

Травма Васина и истекающие контракты Березуцких и Игнашевича - повод вспомнить о воспитанниках клуба из числа центральных защитников.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Встреча прошла в в Нижнекамске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Автором единственной шайбы в составе казахстанского клуба стал Артем Лихотников, отличившийся на 48-й минуте.
Таким образом, в серии до четырех побед «Торпедо» уступает «Торосу» 1−3. Следующий матч команды проведут в