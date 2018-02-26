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26 февраля, источник: Новости Mail.Ru

В Набережных Челнах хоккеисты избили судью во время игры

Во время матча Ночной хоккейной лиги игроки команды «Белые Медведи» избили судью.

Матч прошел 24 февраля в Ледовом дворце Набережных Челнов. В какой-то момент одному из игроков не понравилось решение судьи, и он напал на него. Завязалась массовая драка.

Игра была остановлена. Победу присудили клубу «Аммоний».

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