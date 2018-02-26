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В Набережных Челнах хоккеисты избили судью во время игры
Во время матча Ночной хоккейной лиги игроки команды «Белые Медведи» избили судью.
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Во время матча Ночной хоккейной лиги игроки команды «Белые Медведи» избили судью.
Матч прошел 24 февраля в Ледовом дворце Набережных Челнов. В
Игра была остановлена. Победу присудили клубу «Аммоний».