Сборная Беларуси по хоккею занимает 11-е место в обновленном рейтинге ИИХФ

По сравнению с предыдущим списком белорусские хоккеисты потеряли одну позицию. Национальной сборной начислено 880 очков. Она оказалась лучшей среди тех, кто потерпел неудачу в финальной олимпийской квалификации перед Играми-2018. Теперь в активе главной хоккейной команды страны 3200 очков за четырехлетний цикл. Этой суммы не хватило, чтобы сохранить 10-ю строку в мировом рейтинге. Место в топ-10 белорусы уступили хоккеистам Словакии. На Олимпиаде в Пхенчхане эта команда финишировала 11-й, что принесло 920 рейтинговых очков. Теперь у этой команды их 3220 и она на 20 пунктов впереди белорусов.

Во главе мирового хоккейного рейтинга осталась команда Канады. Потеснить ее с вершины могли россияне в случае завоевания золотых наград и непопадания на пьедестал родоначальников хоккея. В итоге российские атлеты победили в олимпийском хоккейном турнире, но и канадцы без медалей не остались, взяв бронзу.

Положение команд в верхней части мирового рейтинга ИИХФ сейчас таково:

1 (1). Канада — 4045 очков,

2 (2). Россия — 4040,

3 (3). Швеция — 3850,

4 (4). Финляндия — 3820,

5 (6). Чехия — 3740,

6 (5). США — 3725,

7 (8). Германия — 3610,

8 (7). Швейцария — 3405,

9 (9). Норвегия — 3310,

10 (11). Словакия — 3220,

11 (10). Беларусь — 3200.

Сборная Словении, которой белорусская команда уступила путевку на Игры в Пхенчхан, осталась на 15-м месте в этом списке (3010). Наибольшего прогресса в рейтинге после Олимпиады добилась команда Республики Корея. Несмотря на поражения во всех сыгранных матчах, сборная этой страны поднялась с 21-й на 18-ю позицию. Всего в рейтинге ИИХФ определены места сборных 48 стран.