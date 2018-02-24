"Чудо на льду", золото Британии, шайба Копатя. 10 главных сенсаций в истории.
«Сарыарка» разгромила «Металлург» в матче плей-офф ВХЛ
Во втором матче 1/8 финала Кубка Петрова в Караганде «Сарыарка» сыграла с новокузнецким «Металлургом».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Во втором матче 1/8 финала Кубка Петрова в Караганде «Сарыарка» сыграла с новокузнецким «Металлургом».
В сегодняшней игре карагандинцы Олег Ломако (дубль), Дмитрий Желнеровский, Станислав Альшевский, Даниил Ердаков и Эдгарс Сиксна забросили шесть шайб в ворота новокузнечан, которые смогли ответить лишь одной в исполнении Артёма Чернова.
27 февраля в Новокузнецке состоится третий матч 1/8 финала Кубка Петрова между карагандинской «Сарыаркой» и «Металлургом».
«Сарыарка» — «Металлург» 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Счет в серии: 1:1.