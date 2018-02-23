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23 февраля, источник: Sports.kz

«Торпедо» уступило «Торосу» в матче плей-офф ВХЛ

В первом матче 1/8 финала Кубка Петрова в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с нефтекамским «Торосом».

В первом периоде Артём Пименов из Нефтекамска открыл счет. Во второй двадцатиминутке Андрей Белозёров из «Торпедо» и Эдуард Гиматов из «Тороса» обменялись шайбами. В третьем отрезке игры нефтекамец Эдуард Гиматов поставил эффектную точку в игре. Завтра в Усть-Каменогорске состоится второй матч 1/8 финала Кубка Петрова между «Торпедо» и нефтекамским «Торосом».

«Торпедо» — «Торос» 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 19:54 Пименов (Голованов). В равенстве.

1:1 — 29:27 Белозёров (Иванов). В равенстве.

1:2 — 31:30 Гиматов (Гришин). В большинстве.

1:3 — 59:03 Гиматов (Гордеев, Емелин). В равенстве в пустые ворота.

Вратари: Смирягин — Хомченко.

Штраф: 6:6 (2:0, 2:2, 2:4).

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