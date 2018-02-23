«Торпедо» уступило «Торосу» в матче плей-офф ВХЛ

В первом периоде Артём Пименов из Нефтекамска открыл счет. Во второй двадцатиминутке Андрей Белозёров из «Торпедо» и Эдуард Гиматов из «Тороса» обменялись шайбами. В третьем отрезке игры нефтекамец Эдуард Гиматов поставил эффектную точку в игре. Завтра в Усть-Каменогорске состоится второй матч 1/8 финала Кубка Петрова между «Торпедо» и нефтекамским «Торосом».