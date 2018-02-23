«Сарыарка» проиграла «Металлургу» в матче плей-офф ВХЛ

В первом периоде счет открыли гости усилиями Ильи Мусина. Во второй двадцатиминутке карагандинцу Эдгарсу Сиксне удалось сравнять, но Артём Чернов снова вывел новокузнечан вперед. В третьем отрезке игры счет не изменился. Завтра в Караганде состоится второй матч 1/8 финала Кубка Петрова между «Сарыаркой» и новокузнецким «Металлургом».