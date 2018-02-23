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23 февраля, источник: Sports.kz

«Сарыарка» проиграла «Металлургу» в матче плей-офф ВХЛ

В первом матче 1/8 финала Кубка Петрова в Караганде «Сарыарка» сыграла с новокузнецким «Металлургом».

В первом периоде счет открыли гости усилиями Ильи Мусина. Во второй двадцатиминутке карагандинцу Эдгарсу Сиксне удалось сравнять, но Артём Чернов снова вывел новокузнечан вперед. В третьем отрезке игры счет не изменился. Завтра в Караганде состоится второй матч 1/8 финала Кубка Петрова между «Сарыаркой» и новокузнецким «Металлургом».

«Сарыарка» — «Металлург» 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 — 11:58 Мусин (Коростин, Локтев). В равенстве.

1:1 — 25:47 Сиксна. В большинстве.

1:2 — 37:49 Чернов (Медведев, Романцев). В равенстве.

Вратари: Гелашвили — Литвинов.

Штраф: 10:26 (2:0, 0:2, 2:4).

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