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08:38 (мск), источник: БЕЛТА

Профессиональный хоккейный клуб создают в Пинске

20 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске ведется работа по созданию профессионального хоккейного клуба, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Марина Ковалевская.

«Эта работа проводится по поручению главы государства для развития и популяризации хоккея с шайбой. В городе 21 февраля стартует первый матч чемпионата Пинска по хоккею. Эти соревнования будут способствовать продвижению городской профессиональной хоккейной команды. Этому виду спорта мы уделяем большое внимание, пинские болельщики очень любят хоккей», — отметила Марина Ковалевская.

Хоккейные баталии развернутся на ледовой арене спортивного комплекса Полесского государственного университета. В первом сезоне чемпионата Пинска примут участие четыре команды. За победу в турнире поборются хоккеисты ПолесГУ, ХК «Волат-1» и «Волат-2», а также клуб любителей хоккея Пинска.

Первыми на лед выйдут хоккеисты «Волата-1» и их оппоненты из Полесского госуниверситета. В последующем соревнования будут проходить по субботам. Между собой участники сыграют по круговой системе. По сумме набранных очков в конце весны определится победитель чемпионата Пинска.

Чемпионат по хоккею с шайбой организован Пинским горисполкомом совместно с Полесским госуниверситетом. Соревнования посвящены 100-летию Вооруженных Сил Беларуси.

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