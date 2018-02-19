Петербургское «Динамо» обыграло «Химик» в заключительном матче «регулярки» ВХЛ
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Встреча, прошедшая в
Петербургские динамовцы стали победителями регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 126 очков в 52 матчах.
В еще одной встрече дня пермский «Молот-Прикамье» обыграл в гостях казанский «Барс» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) и благодаря этой победе завоевал последнюю путевку в
Результаты остальных матчей дня:
«Горняк» (Учалы) — «Металлург» (Новокузнецк) — 2:4,
«Южный Урал» (Орск) — «Сокол» (Красноярск) — 2:3,
«Рубин» (Тюмень) — «Сарыарка» (Караганда) — 3:2 (овертайм),
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Ермак» (Ангарск) — 0:3,
ЦСК ВВС (Самара) — «Торос» (Нефтекамск) — 0:4,
«Саров» — «Ижсталь» (Ижевск) — 2:1,
«Буран» (Воронеж) — «Ценг Тоу» (Цзилинь, Китай) — 5:2,
«Дизель» (Пенза) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 0:1,
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Звезда» (Чехов) — 0:3,
«Рязань» — «Хэйлунцзян» (Харбин, Китай) — 0:4.