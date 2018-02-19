Петербургское «Динамо» обыграло «Химик» в заключительном матче «регулярки» ВХЛ

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный», завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). У победителей отличились Илья Назаревич (6-я минута), Семен Ручкин (33) и Александр Шевченко (60). У «Химика» шайбу забросил Никита Шацкий (56).

В еще одной встрече дня пермский «Молот-Прикамье» обыграл в гостях казанский «Барс» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) и благодаря этой победе завоевал последнюю путевку в плей-офф, заняв 16-е место в таблице.