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19 февраля, источник: Р-Спорт

Петербургское «Динамо» обыграло «Химик» в заключительном матче «регулярки» ВХЛ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Санкт-петербургское «Динамо» обыграло на своем льду воскресенский «Химик» в заключительном матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный», завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). У победителей отличились Илья Назаревич (6-я минута), Семен Ручкин (33) и Александр Шевченко (60). У «Химика» шайбу забросил Никита Шацкий (56).

Петербургские динамовцы стали победителями регулярного чемпионата ВХЛ, набрав 126 очков в 52 матчах.

В еще одной встрече дня пермский «Молот-Прикамье» обыграл в гостях казанский «Барс» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) и благодаря этой победе завоевал последнюю путевку в плей-офф, заняв 16-е место в таблице.

Результаты остальных матчей дня:

«Горняк» (Учалы) — «Металлург» (Новокузнецк) — 2:4,

«Южный Урал» (Орск) — «Сокол» (Красноярск) — 2:3,

«Рубин» (Тюмень) — «Сарыарка» (Караганда) — 3:2 (овертайм),

«Спутник» (Нижний Тагил) — «Ермак» (Ангарск) — 0:3,

ЦСК ВВС (Самара) — «Торос» (Нефтекамск) — 0:4,

«Саров» — «Ижсталь» (Ижевск) — 2:1,

«Буран» (Воронеж) — «Ценг Тоу» (Цзилинь, Китай) — 5:2,

«Дизель» (Пенза) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 0:1,

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Звезда» (Чехов) — 0:3,

«Рязань» — «Хэйлунцзян» (Харбин, Китай) — 0:4.

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