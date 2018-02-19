Петербургское «Динамо» сыграет с «Молотом-Прикамьем» в первом раунде плей-офф ВХЛ

В понедельник завершился регулярный чемпионат ВХЛ, определивший все пары 1/8 финала плей-офф. Динамовцы досрочно стали победителями «регулярки», а «Молот-Прикамье» оформил путевку в плей-офф в заключительный день, переиграв казанский «Барс» (2:1), и занял в итоге 16-е место в таблице.