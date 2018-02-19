Петербургское «Динамо» сыграет с «Молотом-Прикамьем» в первом раунде плей-офф ВХЛ
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
В понедельник завершился регулярный чемпионат ВХЛ, определивший все пары 1/8 финала
Полностью состав пар 1/8 финала Кубка Петрова выглядит так:
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Молот-Прикамье» (Пермь),
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Химик» (Воскресенск),
«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ценг Тоу» (Цзилинь, Китай),
«Сарыарка» (Караганда, Казахстан) — «Металлург» (Новокузнецк),
«Зауралье» (Курган) — «Звезда» (Чехов),
«Ермак» (Ангарск) — «Южный Урал» (Орск),
«Торпедо» (Усть-Каменогорск, Казахстан) — «Торос» (Нефтекамск),
«Сокол» (Красноярск) — «Саров».
Все серии матчей 1/8, четверть-, полуфинала и финала будут идти до четырех побед. Встречи первого раунда пройдут 23, 24, 27 и 28 февраля, а также, если понадобится, 3, 6 и 9 марта.