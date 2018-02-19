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19 февраля, источник: Р-Спорт

Петербургское «Динамо» сыграет с «Молотом-Прикамьем» в первом раунде плей-офф ВХЛ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Санкт-петербургское «Динамо» начнет борьбу за главный трофей Высшей хоккейной лиги — Кубок имени Владимира Петрова — матчами с пермским «Молотом -Прикамьем» в рамках первого раунда плей-офф ВХЛ.

В понедельник завершился регулярный чемпионат ВХЛ, определивший все пары 1/8 финала плей-офф. Динамовцы досрочно стали победителями «регулярки», а «Молот-Прикамье» оформил путевку в плей-офф в заключительный день, переиграв казанский «Барс» (2:1), и занял в итоге 16-е место в таблице.

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Полностью состав пар 1/8 финала Кубка Петрова выглядит так:

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Молот-Прикамье» (Пермь),

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Химик» (Воскресенск),

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ценг Тоу» (Цзилинь, Китай),

«Сарыарка» (Караганда, Казахстан) — «Металлург» (Новокузнецк),

«Зауралье» (Курган) — «Звезда» (Чехов),

«Ермак» (Ангарск) — «Южный Урал» (Орск),

«Торпедо» (Усть-Каменогорск, Казахстан) — «Торос» (Нефтекамск),

«Сокол» (Красноярск) — «Саров».

Все серии матчей 1/8, четверть-, полуфинала и финала будут идти до четырех побед. Встречи первого раунда пройдут 23, 24, 27 и 28 февраля, а также, если понадобится, 3, 6 и 9 марта.

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