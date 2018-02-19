«Сарыарка» проиграла в овертайме последнего матча в «регулярке» ВХЛ

В заключительном матче казахстанский клуб в гостях проиграл в овертайме тюменскому «Рубину» — 2:3.

На четвертой минуте Илья Антоновский вывел «Сарыарку» вперед, но Егор Иванов на 11-й и Артем Михеев на 13-й забилив большинстве и позволили «Рубину» повести в счете. На 46-й минуте Валерий Поляков в меньшинстве забросил вторую шайбу «Сарыарки» и перевел игру в овертайм, где сильнее оказались тюменцы — за 55 секунд до сирены отличился Виталий Зотов.

Набрав 101 очко, «Сарыарка» завершила регулярный чемпионат на четвертом месте из 27 клубов. Седьмую строчку занимает «Торпедо» из Усть-Каменогорска, в активе которого 95 баллов.