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19 февраля, источник: Vesti.kz

«Сарыарка» проиграла в овертайме последнего матча в «регулярке» ВХЛ

Карагандинская «Сарыарка» завершила регулярный чемпионат Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

В заключительном матче казахстанский клуб в гостях проиграл в овертайме тюменскому «Рубину» — 2:3.

На четвертой минуте Илья Антоновский вывел «Сарыарку» вперед, но Егор Иванов на 11-й и Артем Михеев на 13-й забилив большинстве и позволили «Рубину» повести в счете. На 46-й минуте Валерий Поляков в меньшинстве забросил вторую шайбу «Сарыарки» и перевел игру в овертайм, где сильнее оказались тюменцы — за 55 секунд до сирены отличился Виталий Зотов.

Набрав 101 очко, «Сарыарка» завершила регулярный чемпионат на четвертом месте из 27 клубов. Седьмую строчку занимает «Торпедо» из Усть-Каменогорска, в активе которого 95 баллов.

Регулярный чемпионат ВХЛ завершится в ночь с 19 на 20 февраля. В плей-офф сыграют 16 клубов, на данный момент определись уже 15 участников — за последнюю путевку борются три клуба.

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