Умер казахстанский хоккейный судья

Вся его жизнь была посвящена хоккею. В 2001 году он стал судьей Казахстанской федерации хоккея. Со временем был признан арбитром Национальной Высшей и Международной категорий. Станислав работал в карагандинской специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по хоккею с шайбой. В 2006 году работал в детско-юношеской школе «Казахмыс». С 2015 года Станислав Комиссаренко возглавлял орг. отдел Казахстанской федерации хоккея с шайбой, занимался развитием Чемпионата РК среди ДЮСШ и судейского корпуса. Станислав Михайлович был женат и растил двоих сыновей. Мы искренне скорбим вместе с родными и близкими, со всей хоккейной общественностью Казахстана. Примите наши искренние соболезнования! Отпевание (прощание) состоится 21 февраля 2018 года (среда) в г. Караганда с 11:00 до 13:00 в Свято-Введенском соборе по адресу Гапеева 1а/1 (Юго-Восток Караганды). Открыт счет для помощи и поддержки семьи Комиссаренко: Банк Центркредит KZ66 8560 0000 0332 0570 Комиссаренко Олеся Вадимовна ИНН 821118450246 Номер карты (ЦентрКредит): 4667 2095 6916 3226 Светлая память Станиславу Комиссаренко…