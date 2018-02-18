«СКА-Нева» обыграл «Химик» в матче ВХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Альберт Конозов (2-я минута), Илья Коренев (5-я), Павел Кукштель (9-я) и Филипп Толузаков (47-я). «Химик» ответил шайбой Вадима Шутова (27-я).