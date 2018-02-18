«СКА-Нева» обыграл «Химик» в матче ВХЛ
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Петербургский «СКА-Нева» обыграл воскресенский «Химик» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Петербургский «СКА-Нева» обыграл воскресенский «Химик» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в
Результаты других матчей субботы:
ХК «Рязань» — «Ценг Тоу» (Китай) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1),
ХК «Саров» — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0),
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Звезда» (Чехов) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0),
«Дизель» (Пенза) — «Ижсталь» (Ижевск) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0),
«Буран» (Воронеж) — «Хэйлуцзян» (Китай) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1),
ЦСК ВВС (Самара) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 2:6 (2:1, 0:2, 0:3),
«Южный Урал» (Орск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0),
«Рубин» (Тюмень) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0),
«Зауралье» (Курган) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1),
«Горняк» (Учалы) — «Сокол» (Красноярск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1),
«Челмет» (Челябинск) — «Ермак» (Ангарск) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).