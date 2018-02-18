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00:58 (мск), источник: Р-Спорт

«СКА-Нева» обыграл «Химик» в матче ВХЛ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Петербургский «СКА-Нева» обыграл воскресенский «Химик» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Альберт Конозов (2-я минута), Илья Коренев (5-я), Павел Кукштель (9-я) и Филипп Толузаков (47-я). «Химик» ответил шайбой Вадима Шутова (27-я).

Результаты других матчей субботы:

ХК «Рязань» — «Ценг Тоу» (Китай) — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1),

ХК «Саров» — «Нефтяник» (Альметьевск) — 3:2 Б (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0),

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Звезда» (Чехов) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0),

«Дизель» (Пенза) — «Ижсталь» (Ижевск) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0),

«Буран» (Воронеж) — «Хэйлуцзян» (Китай) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1),

ЦСК ВВС (Самара) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 2:6 (2:1, 0:2, 0:3),

«Южный Урал» (Орск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0),

«Рубин» (Тюмень) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0),

«Зауралье» (Курган) — «Сарыарка» (Караганда) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1),

«Горняк» (Учалы) — «Сокол» (Красноярск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1),

«Челмет» (Челябинск) — «Ермак» (Ангарск) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).

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