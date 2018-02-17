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10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Обзор дня: подвиг Лемтюгова

Алексей Шевченко — о свежих хоккейных новостях.

Источник: РИА "Новости"

После победы над Словенией у Олега Знарка появилось много новых вопросов, Никита Сошников перебирается из Канады в США, а Николай Лемтюгов намерен сыграть после тяжелой операции.

Никаких проблем со словенцами у сборной России быть не могло. И дело даже не в изменениях в составе — самим хоккеистам было стыдно. Но теперь у Олега Знарка возникли новые серьезные вопросы. Нужно и дальше играть так же, а ведь новые сочетания очень «сырые». Со Словенией это прокатило, но за нее играют хоккеисты из венгерской лиги, а некоторые счастливы подписать контракт с клубом второго чешского дивизиона. Но дадим нашей команде передышку от злословия, отметим положительное. Хет-трик Кирилла Капризова — это по-настоящему круто. И совершенно неважно, кому. Есть чувство гола, есть понимание, куда открываться, когда в центре Павел Дацюк. Да и Никита Гусев в этом звене смотрится очень неплохо. Видно, что игроки обороны стали действовать просто и аккуратно. В пропущенных шайбах они виноваты даже меньше форвардов. «-2» Николая Прохоркина, отрицательные показатели полезности Сергея Широкова и Михаила Григоренко — просто курьез. Теперь надо обыгрывать американцев, хотя по подбору игроков они чуть лучше словенцев.

ОБМЕН

Завершилась эпопея Никиты Сошникова. Нападающий, который сделал себе имя в «Атланте», уехал в «Торонто», дошел до основного состава, но ему немного не повезло с амбициями клуба. Туда подписан Майк Бэбкок, а команда делает все, чтобы выиграть Кубок Стэнли в ближайшие годы. В топ-6 Никита не проходил, но мог принести пользу в третьем звене. Однако и там у «Торонто» играют настоящие звезды. Плюс повлияла травма — тяжелое сотрясение мозга. Канадцы долго старались избавиться от Никиты и согласились на какой-то пустяк от «Сент-Луиса». Но для Сошникова «Блюз» не такой уж и плохой вариант. Там есть места, там он спокойно может получать 12−15 минут, а если будет играть так, как в первом сезоне в НХЛ, то быстро получит место в первых двух звеньях. Осталось дождаться, получится ли у него.

ПОДВИГ

Когда нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов вышел из больницы после удаления селезенки и десяти дней в реанимации, то отправился в Германию, а перед тем поговорил со мной. И удивил твердым обещанием сыграть в нынешнем регулярном чемпионате, сразу после олимпийской паузы. Мне казалось, что это опасно, но форвард говорил, что чувствует ответственность перед клубом за эту травму. Ведь он подписал новый контракт, а ничем помочь не может.

Вчера Лемтюгов совершил невозможное. Он покинул список травмированных клуба, и нет никаких препятствий для того чтобы выйти на лед в официальном матче. Встреча «Авангард» — «Сибирь» очень важна, учитывая турнирное положение команд, а теперь у нее появилась дополнительная интрига.

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КОНТРАКТ

Видимо, «Сочи» собирается играть в следующем сезоне, хотя у него опять возникли финансовые проблемы. Обычные — не платят. Правда, на этот раз руководство клуба заранее объявило хоккеистам, что до февраля будут трудности. Это честно и правильно, но февралю осталось жить 11 дней, а никаких новостей нет.

Несмотря на сложности, согласился продлить контракт еще на год Юрки Йокипакка — одно из самых крутых приобретений клуба в этом сезоне. Очень аккуратный защитник, который делает на льду все, что нужно. Я вообще не помню, чтобы он грубо ошибался, и никак не пойму, почему он сейчас не в Корее? Кому проиграл конкуренцию? Для южного клуба Юрки — это топ-2.

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