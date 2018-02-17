Обзор дня: подвиг Лемтюгова
Алексей Шевченко — о свежих хоккейных новостях.
Алексей Шевченко — о свежих хоккейных новостях.
После победы над Словенией у Олега Знарка появилось много новых вопросов, Никита Сошников перебирается из Канады в США, а Николай Лемтюгов намерен сыграть после тяжелой операции.
Никаких проблем со словенцами у сборной России быть не могло. И дело даже не в изменениях в составе — самим хоккеистам было стыдно. Но теперь у Олега Знарка возникли новые серьезные вопросы. Нужно и дальше играть так же, а ведь новые сочетания очень «сырые». Со Словенией это прокатило, но за нее играют хоккеисты из венгерской лиги, а некоторые счастливы подписать контракт с клубом второго чешского дивизиона. Но дадим нашей команде передышку от злословия, отметим положительное.
ОБМЕН
Завершилась эпопея Никиты Сошникова. Нападающий, который сделал себе имя в «Атланте», уехал в «Торонто», дошел до основного состава, но ему немного не повезло с амбициями клуба. Туда подписан Майк Бэбкок, а команда делает все, чтобы выиграть Кубок Стэнли в ближайшие годы. В топ-6 Никита не проходил, но мог принести пользу в третьем звене. Однако и там у «Торонто» играют настоящие звезды. Плюс повлияла травма — тяжелое сотрясение мозга. Канадцы долго старались избавиться от Никиты и согласились на
ПОДВИГ
Когда нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов вышел из больницы после удаления селезенки и десяти дней в реанимации, то отправился в Германию, а перед тем поговорил со мной. И удивил твердым обещанием сыграть в нынешнем регулярном чемпионате, сразу после олимпийской паузы. Мне казалось, что это опасно, но форвард говорил, что чувствует ответственность перед клубом за эту травму. Ведь он подписал новый контракт, а ничем помочь не может.
Вчера Лемтюгов совершил невозможное. Он покинул список травмированных клуба, и нет никаких препятствий для того чтобы выйти на лед в официальном матче. Встреча «Авангард» — «Сибирь» очень важна, учитывая турнирное положение команд, а теперь у нее появилась дополнительная интрига.
КОНТРАКТ
Видимо, «Сочи» собирается играть в следующем сезоне, хотя у него опять возникли финансовые проблемы. Обычные — не платят. Правда, на этот раз руководство клуба заранее объявило хоккеистам, что до февраля будут трудности. Это честно и правильно, но февралю осталось жить 11 дней, а никаких новостей нет.
Несмотря на сложности, согласился продлить контракт еще на год Юрки Йокипакка — одно из самых крутых приобретений клуба в этом сезоне. Очень аккуратный защитник, который делает на льду все, что нужно. Я вообще не помню, чтобы он грубо ошибался, и никак не пойму, почему он сейчас не в Корее? Кому проиграл конкуренцию? Для южного клуба Юрки — это топ-2.