Шляхтин: Часть хоккеистов ЦСК ВВС не вышли на матч чемпионата ВХЛ из-за долгов
ТОЛЬЯТТИ, 13 фев — РИА Новости, Евгений Чурилин. Часть хоккеистов ЦСК ВВС не вышли на матч регулярного чемпионата ВХЛ против альметьевского «Нефтяника»
ТОЛЬЯТТИ, 13 фев — РИА Новости, Евгений Чурилин. Часть хоккеистов ЦСК ВВС не вышли на матч регулярного чемпионата ВХЛ против альметьевского «Нефтяника»
В заявке ЦСК ВВС на матч против альметьевского «Нефтяника» всего лишь десять полевых игроков и один вратарь. Это командированные хоккеисты из «Лады», новички, пришедшие в клуб в январе, а также воспитанники самарской хоккейной школы.
«Некоторые игроки команды приняли решение устроить забастовку
В начале декабря генеральный директор Сергей Сошников покинул ЦСК ВВС и занял аналогичную должность в клубе КХЛ «Адмирал» (Владивосток).