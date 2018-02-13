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19:30 (мск), источник: Р-Спорт

Шляхтин: Часть хоккеистов ЦСК ВВС не вышли на матч чемпионата ВХЛ из-за долгов

ТОЛЬЯТТИ, 13 фев — РИА Новости, Евгений Чурилин. Часть хоккеистов ЦСК ВВС не вышли на матч регулярного чемпионата ВХЛ против альметьевского «Нефтяника» из-за долгов по зарплате, заявил агентству РИА Новости министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

В заявке ЦСК ВВС на матч против альметьевского «Нефтяника» всего лишь десять полевых игроков и один вратарь. Это командированные хоккеисты из «Лады», новички, пришедшие в клуб в январе, а также воспитанники самарской хоккейной школы.

«Некоторые игроки команды приняли решение устроить забастовку из-за заработной платы. Сохраняются долги, скажем так, наследие (экс-генерального директора клуба) господина Сошникова. Мы сейчас работаем над решением этой проблемы, но нужно какое-то время, а ребята, видимо, не захотели подождать и доиграть четыре матча регулярного сезона», — заявил Шляхтин по телефону.

В начале декабря генеральный директор Сергей Сошников покинул ЦСК ВВС и занял аналогичную должность в клубе КХЛ «Адмирал» (Владивосток).

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