Шляхтин: Часть хоккеистов ЦСК ВВС не вышли на матч чемпионата ВХЛ из-за долгов

В заявке ЦСК ВВС на матч против альметьевского «Нефтяника» всего лишь десять полевых игроков и один вратарь. Это командированные хоккеисты из «Лады», новички, пришедшие в клуб в январе, а также воспитанники самарской хоккейной школы.

«Некоторые игроки команды приняли решение устроить забастовку из-за заработной платы. Сохраняются долги, скажем так, наследие (экс-генерального директора клуба) господина Сошникова. Мы сейчас работаем над решением этой проблемы, но нужно какое-то время, а ребята, видимо, не захотели подождать и доиграть четыре матча регулярного сезона», — заявил Шляхтин по телефону.