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19:25 (мск), источник: Sports.kz

«Кулагер» обыграл «Астану» в матче чемпионата РК

В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана петропавловский «Кулагер» обыграл столичную «Астану».

«Кулагер — «Астана» 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы:

1:0 — 27:47 Копылец (Ахметов, Чеботаев). В равенстве.

2:0 — 33:03 Хорошев (Логинов, Томкин). В большинстве.

3:0 — 58:10 Чеботаев (Грищенко, Андрейкив). В меньшинстве.

3:1 — 58:54 Рахимуллин (Лобанов, Прохоров). В равенстве.

Вратари: Янков — Штукерт.

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