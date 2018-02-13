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«Кулагер» обыграл «Астану» в матче чемпионата РК
В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана петропавловский «Кулагер» обыграл столичную «Астану».
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В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана петропавловский «Кулагер» обыграл столичную «Астану».
«Кулагер — «Астана» 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 — 27:47 Копылец (Ахметов, Чеботаев). В равенстве.
2:0 — 33:03 Хорошев (Логинов, Томкин). В большинстве.
3:0 — 58:10 Чеботаев (Грищенко, Андрейкив). В меньшинстве.
3:1 — 58:54 Рахимуллин (Лобанов, Прохоров). В равенстве.
Вратари: Янков — Штукерт.