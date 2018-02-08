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10:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ковальчука манит Нью-Йорк

Звезда СКА будет стараться в Корее ради контракта в НХЛ, «Нефтехимик» переподписал трех игроков, а известный ветеран сменил Англию на Польшу.

Источник: Reuters

Для Ильи Ковальчука предстоящие матчи Олимпиады имеют важнейшее значение. В прошлом сезоне он мог уехать в НХЛ, но возникла сложность: «Нью-Джерси», владеющий правами на игрока, был готов рассматривать любые предложения, но явной заинтересованности никто не выразил и достойных вариантов, устроивших бы клуб и Илью, не предложил. А менять его на кого попало «Дьяволы» не собирались. Да и СКА предложил условия, каких Ковальчук точно не получил бы в НХЛ, — плюс возможность сыграть на Олимпиаде.

Теперь СМИ сообщают, что хоккеист готов выступать за команду из Нью-Йорка, но не уточняется, за какую именно. В столице мира базируются два клуба, да и «Нью-Джерси» — все равно что «Химки». Не знаю, способен ли Ковальчук помочь «Рейнджерс»: тот сейчас откровенно плох, еще и избавляется от ветерана Рика Нэша, который, между прочим, смотрится чуть ли не лучше всех. Правда, у Нэша большой контракт, которого точно не предложат Илье. «Айлендерс» тоже на пороге перестройки, и им вряд ли нужен возрастной хоккеист. Но мы можем кое-чего не знать — всяких там тайных договоренностей.

На Олимпиаде Ковальчуку надо постараться, чтобы убедить скаутов из Северной Америки. В КХЛ Илья хорош, но — в чистой атаке, а в обороне у него по-прежнему очень много проблем. К тому же мало кто может определить его настоящий уровень. Игра в первом звене СКА и в первом большинстве дает отличные цифры, но большой вопрос, объективны ли они.

ПЕРЕХОД

Неугомонный Павел Воробьев, с которым мы разговаривали в прошлом году, покинул чемпионат Англии и перебрался в Польшу. Двукратный чемпион страны (в начале века), сыгравший около 60 матчей в НХЛ, последний раз выступал в КХЛ 4 года назад, затем ушел в ВХЛ, а оттуда, как только появилась возможность, отправился в Европу. Полтора сезона играл за слабейший клуб британской лиги «Эдинбург» и летом признавался, что поторопился дать шотландцам обещание продлить контракт.

Через какое-то время ему поступило шикарное предложение из Польши, но Воробьев повел себя честно и вернулся в столицу Шотландии. Опять был лучшим в худшем клубе, и вот теперь попросил отпустить его в Краков на плей-офф. «Есть возможность что-то выиграть», — объяснял он свой переход.

В польском клубе не так много известных имен. Лукаш Зиб выступал за «Молот», известен тем, что в матче с «Авангардом» применил силовой прием против Яромира Ягра, и его стал бить Андрей Назаров. Есть еще брат Стефана да Косты, принявший польский гражданство. Вот и все имена. Будет круто, по-моему, если Воробьев в этой команде станет чемпионом Польши.

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ТРЕНИРОВКА

Сборная России провела в Корее очередное занятие, и по составу стало понятно, в чем заключается запасной план Олега Знарка. Похоже, тренер размышляет над изменением сочетания Барабанов — Прохоркин — Широков. Вместе с ними катался Мозякин, и он вполне может поменять Барабанова. Более того, это будет, возможно, даже лучше, чем сейчас. Все-таки Сергей в роли форварда без постоянной прописки, выходящего на большинство, — это немного странно. Максим Шалунов присоединился к тройке Гусев — Капризов — Шипачев, но не думаю, что армеец сыграет на олимпийском турнире.

А с защитниками пока никакой ясности. Вроде бы Егор Яковлев был с Богданом Киселевичем, но в этом же звене катался Никита Трямкин. Конечно, Трямкин посильней, особенно для соревнований такого уровня, но тренеры любят принимать решение в последний момент.

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КОНТРАКТЫ

«Нефтехимик» переподписал соглашения с тремя игроками. Павел Здунов проведет в клубе еще один сезон, Марат Хайруллин и Богдан Якимов — по два.

Якимов, видимо, забыл о заокеанских устремлениях. Он был в системе «Эдмонтона», а это крайне неудачный клуб для российских форвардов. «Нефтяники» в какой-то момент набрали на драфтах столько форвардов, что их просто некуда было девать. Да, тот же Наиль Якупов сам виноват в своих проблемах, но ему трудно было развиваться в системе, где в тебя не верят, а без конца набирают других нападающих. Богдан попал точно в такую же ситуацию и всю карьеру проторчал в АХЛ. Хорошо еще, что фарм-клуб базировался в Калифорнии, а не где-нибудь неподалеку от основной базы.

Три контракта для не самых звездных игроков в расцвете сил дают понять, что Нижнекамск не откажется от своего пути: считать деньги, а не разбрасываться ими. ​.

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