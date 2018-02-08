Ковальчука манит Нью-Йорк
Звезда СКА будет стараться в Корее ради контракта в НХЛ, «Нефтехимик» переподписал трех игроков, а известный ветеран сменил Англию на Польшу.
Звезда СКА будет стараться в Корее ради контракта в НХЛ, «Нефтехимик» переподписал трех игроков, а известный ветеран сменил Англию на Польшу.
Для Ильи Ковальчука предстоящие матчи Олимпиады имеют важнейшее значение. В прошлом сезоне он мог уехать в НХЛ, но возникла сложность: «Нью-Джерси», владеющий правами на игрока, был готов рассматривать любые предложения, но явной заинтересованности никто не выразил и достойных вариантов, устроивших бы клуб и Илью, не предложил. А менять его на кого попало «Дьяволы» не собирались. Да и СКА предложил условия, каких Ковальчук точно не получил бы в НХЛ, — плюс возможность сыграть на Олимпиаде.
Теперь СМИ сообщают, что хоккеист готов выступать за команду из
На Олимпиаде Ковальчуку надо постараться, чтобы убедить скаутов из Северной Америки. В КХЛ Илья хорош, но — в чистой атаке, а в обороне у него
ПЕРЕХОД
Неугомонный Павел Воробьев, с которым мы разговаривали в прошлом году, покинул чемпионат Англии и перебрался в Польшу. Двукратный чемпион страны (в начале века), сыгравший около 60 матчей в НХЛ, последний раз выступал в КХЛ 4 года назад, затем ушел в ВХЛ, а оттуда, как только появилась возможность, отправился в Европу. Полтора сезона играл за слабейший клуб британской лиги «Эдинбург» и летом признавался, что поторопился дать шотландцам обещание продлить контракт.
Через
В польском клубе не так много известных имен. Лукаш Зиб выступал за «Молот», известен тем, что в матче с «Авангардом» применил силовой прием против Яромира Ягра, и его стал бить Андрей Назаров. Есть еще брат Стефана да Косты, принявший польский гражданство. Вот и все имена. Будет круто,
ТРЕНИРОВКА
Сборная России провела в Корее очередное занятие, и по составу стало понятно, в чем заключается запасной план Олега Знарка. Похоже, тренер размышляет над изменением сочетания Барабанов — Прохоркин — Широков. Вместе с ними катался Мозякин, и он вполне может поменять Барабанова. Более того, это будет, возможно, даже лучше, чем сейчас.
А с защитниками пока никакой ясности. Вроде бы Егор Яковлев был с Богданом Киселевичем, но в этом же звене катался Никита Трямкин. Конечно, Трямкин посильней, особенно для соревнований такого уровня, но тренеры любят принимать решение в последний момент.
КОНТРАКТЫ
«Нефтехимик» переподписал соглашения с тремя игроками. Павел Здунов проведет в клубе еще один сезон, Марат Хайруллин и Богдан Якимов — по два.
Якимов, видимо, забыл о заокеанских устремлениях. Он был в системе «Эдмонтона», а это крайне неудачный клуб для российских форвардов. «Нефтяники» в
Три контракта для не самых звездных игроков в расцвете сил дают понять, что Нижнекамск не откажется от своего пути: считать деньги, а не разбрасываться ими. .