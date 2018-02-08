Ковальчука манит Нью-Йорк

Источник: Reuters

Для Ильи Ковальчука предстоящие матчи Олимпиады имеют важнейшее значение. В прошлом сезоне он мог уехать в НХЛ, но возникла сложность: «Нью-Джерси», владеющий правами на игрока, был готов рассматривать любые предложения, но явной заинтересованности никто не выразил и достойных вариантов, устроивших бы клуб и Илью, не предложил. А менять его на кого попало «Дьяволы» не собирались. Да и СКА предложил условия, каких Ковальчук точно не получил бы в НХЛ, — плюс возможность сыграть на Олимпиаде.

Теперь СМИ сообщают, что хоккеист готов выступать за команду из Нью-Йорка, но не уточняется, за какую именно. В столице мира базируются два клуба, да и «Нью-Джерси» — все равно что «Химки». Не знаю, способен ли Ковальчук помочь «Рейнджерс»: тот сейчас откровенно плох, еще и избавляется от ветерана Рика Нэша, который, между прочим, смотрится чуть ли не лучше всех. Правда, у Нэша большой контракт, которого точно не предложат Илье. «Айлендерс» тоже на пороге перестройки, и им вряд ли нужен возрастной хоккеист. Но мы можем кое-чего не знать — всяких там тайных договоренностей.

На Олимпиаде Ковальчуку надо постараться, чтобы убедить скаутов из Северной Америки. В КХЛ Илья хорош, но — в чистой атаке, а в обороне у него по-прежнему очень много проблем. К тому же мало кто может определить его настоящий уровень. Игра в первом звене СКА и в первом большинстве дает отличные цифры, но большой вопрос, объективны ли они.

ПЕРЕХОД

Неугомонный Павел Воробьев, с которым мы разговаривали в прошлом году, покинул чемпионат Англии и перебрался в Польшу. Двукратный чемпион страны (в начале века), сыгравший около 60 матчей в НХЛ, последний раз выступал в КХЛ 4 года назад, затем ушел в ВХЛ, а оттуда, как только появилась возможность, отправился в Европу. Полтора сезона играл за слабейший клуб британской лиги «Эдинбург» и летом признавался, что поторопился дать шотландцам обещание продлить контракт.

Через какое-то время ему поступило шикарное предложение из Польши, но Воробьев повел себя честно и вернулся в столицу Шотландии. Опять был лучшим в худшем клубе, и вот теперь попросил отпустить его в Краков на плей-офф. «Есть возможность что-то выиграть», — объяснял он свой переход.

В польском клубе не так много известных имен. Лукаш Зиб выступал за «Молот», известен тем, что в матче с «Авангардом» применил силовой прием против Яромира Ягра, и его стал бить Андрей Назаров. Есть еще брат Стефана да Косты, принявший польский гражданство. Вот и все имена. Будет круто, по-моему, если Воробьев в этой команде станет чемпионом Польши.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be5gxwjHJVc/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Be5gxwjHJVc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Два #SlowMo c тренировки сборной России покажут, как следует праздновать мини-победы ? #russiahockey #redmachine #россиявмоемсердце</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/russiahockey/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Хоккей России</a> (@russiahockey) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-07T14:21:12+00:00">Feb 7, 2018 at 6:21am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ТРЕНИРОВКА

Сборная России провела в Корее очередное занятие, и по составу стало понятно, в чем заключается запасной план Олега Знарка. Похоже, тренер размышляет над изменением сочетания Барабанов — Прохоркин — Широков. Вместе с ними катался Мозякин, и он вполне может поменять Барабанова. Более того, это будет, возможно, даже лучше, чем сейчас. Все-таки Сергей в роли форварда без постоянной прописки, выходящего на большинство, — это немного странно. Максим Шалунов присоединился к тройке Гусев — Капризов — Шипачев, но не думаю, что армеец сыграет на олимпийском турнире.

А с защитниками пока никакой ясности. Вроде бы Егор Яковлев был с Богданом Киселевичем, но в этом же звене катался Никита Трямкин. Конечно, Трямкин посильней, особенно для соревнований такого уровня, но тренеры любят принимать решение в последний момент.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be5qTsSHGto/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Be5qTsSHGto/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⚡ ОФИЦИАЛЬНО ⚡ ХК «Нефтехимик» продлил контракты с нападающими Богданом @yakimov_bo Якимовым и Маратом @khairyllin61 Хайруллиным еще на два года, а Павлом Здуновым на сезон 2018-2019 г.г. Богдан Якимов и Марат Хайруллин в текущем сезоне за основную команду провели соответственно 54 и 51 матч, в которых набрали 11(8+3) и 10(3+7) очков. Кстати, Богдан единственный хоккеист «Нефтехимика», который принял участие во всех 54 играх «регулярки». Павел Здунов в «Нефтехимике» играет уже пятый сезон и в 167 матчах набрал 33(18+15) баллов. #Нефтехимик #хоккей #КХЛ #живихоккеем #КХЛ10 #Волки</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/neftekhimik_hc/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ХК Нефтехимик | Neftekhimik HC</a> (@neftekhimik_hc) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-07T15:44:28+00:00">Feb 7, 2018 at 7:44am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

КОНТРАКТЫ

«Нефтехимик» переподписал соглашения с тремя игроками. Павел Здунов проведет в клубе еще один сезон, Марат Хайруллин и Богдан Якимов — по два.

Якимов, видимо, забыл о заокеанских устремлениях. Он был в системе «Эдмонтона», а это крайне неудачный клуб для российских форвардов. «Нефтяники» в какой-то момент набрали на драфтах столько форвардов, что их просто некуда было девать. Да, тот же Наиль Якупов сам виноват в своих проблемах, но ему трудно было развиваться в системе, где в тебя не верят, а без конца набирают других нападающих. Богдан попал точно в такую же ситуацию и всю карьеру проторчал в АХЛ. Хорошо еще, что фарм-клуб базировался в Калифорнии, а не где-нибудь неподалеку от основной базы.