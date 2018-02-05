«Динамо» победило «Нефтяник» в матче ВХЛ

Встреча, прошедшая в Альметьевске, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2). В составе победителей шайбы забросили Александр Кулагин (7-я и 21-я минуты) и Илья Назаревич (11). У проигравших отличились Данил Воеводин (46) и Александр Сумин (50).