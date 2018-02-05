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22:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Динамо» победило «Нефтяник» в матче ВХЛ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Петербургское «Динамо» одержало победу над «Нефтяником» из Альметьевска в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Альметьевске, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2). В составе победителей шайбы забросили Александр Кулагин (7-я и 21-я минуты) и Илья Назаревич (11). У проигравших отличились Данил Воеводин (46) и Александр Сумин (50).

Результаты других матчей:

«Звезда» (Чехов) — «Спутник» (Нижний Тагил) — 9:1,

«Химик» (Воскресенск) — «Челмет» (Челябинск) — 3:1,

«Ижсталь» (Ижевск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 3:1,

«Торос» (Нефтекамск) — «Буран» (Воронеж) — 1:2,

«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Рязань» — 2:1.

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